В Боливии в результате наводнений уже 20 жертв, по меньшей мере два десятка человек пропали без вести
Киев • УНН
В Боливии в результате наводнений, вызванных разливом реки Пирай, погибли 20 человек, и по меньшей мере два десятка считаются пропавшими без вести. Около 2100 семей пострадали, 300 человек спасены вертолетом.
Число погибших в Боливии в результате масштабных наводнений, вызванных разливом реки Пирай в восточном регионе Санта-Крус, возросло до 20 человек. Заместитель министра гражданской обороны Альфредо Троче сообщил в понедельник, что эта цифра, вероятно, будет расти, поскольку спасательные команды достигают ранее недоступных районов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
По словам властей, по меньшей мере два десятка человек считаются пропавшими без вести, а интенсивные дожди оставили сотни семей без крова. Троче уточнил, что около 2100 семей пострадали, а по меньшей мере 300 человек были спасены вертолетом.
Сильные дожди начались рано в субботу. На видеозаписях видно, как мост через реку разрушается под давлением паводковой воды, тогда как бригады с тяжелой техникой работают над расчисткой завалов.
Президент Боливии Родриго Пас, вступивший в должность в прошлом месяце, встретился с экспертами для оценки ситуации.
Он раскритиковал предыдущие администрации за недостаточную готовность к чрезвычайным ситуациям и указал на широкомасштабную вырубку лесов в течение последних двух десятилетий как фактор, усугубляющий последствия наводнений.
Метеорологи предупреждают, что сильные осадки в бассейне Амазонки являются результатом комбинированного воздействия погодных явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья.
