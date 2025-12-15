$42.190.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Боливии в результате наводнений уже 20 жертв, по меньшей мере два десятка человек пропали без вести

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Боливии в результате наводнений, вызванных разливом реки Пирай, погибли 20 человек, и по меньшей мере два десятка считаются пропавшими без вести. Около 2100 семей пострадали, 300 человек спасены вертолетом.

В Боливии в результате наводнений уже 20 жертв, по меньшей мере два десятка человек пропали без вести
Фото: Reuters

Число погибших в Боливии в результате масштабных наводнений, вызванных разливом реки Пирай в восточном регионе Санта-Крус, возросло до 20 человек. Заместитель министра гражданской обороны Альфредо Троче сообщил в понедельник, что эта цифра, вероятно, будет расти, поскольку спасательные команды достигают ранее недоступных районов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

По словам властей, по меньшей мере два десятка человек считаются пропавшими без вести, а интенсивные дожди оставили сотни семей без крова. Троче уточнил, что около 2100 семей пострадали, а по меньшей мере 300 человек были спасены вертолетом.

Тысячи людей на Северо-Западе США и Канады готовятся к эвакуации из-за катастрофического наводнения11.12.25, 15:26 • 2784 просмотра

Сильные дожди начались рано в субботу. На видеозаписях видно, как мост через реку разрушается под давлением паводковой воды, тогда как бригады с тяжелой техникой работают над расчисткой завалов.

Президент Боливии Родриго Пас, вступивший в должность в прошлом месяце, встретился с экспертами для оценки ситуации. 

Шторм в Сан-Паулу: сотни тысяч людей без света и миллионные потери в Бразилии11.12.25, 20:53 • 7453 просмотра

Он раскритиковал предыдущие администрации за недостаточную готовность к чрезвычайным ситуациям и указал на широкомасштабную вырубку лесов в течение последних двух десятилетий как фактор, усугубляющий последствия наводнений.

Метеорологи предупреждают, что сильные осадки в бассейне Амазонки являются результатом комбинированного воздействия погодных явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

Наводнения в Индонезии: более 900 погибших, заключенных освободили из затопленной тюрьмы из-за нехватки мест в других тюрьмах07.12.25, 09:45 • 4488 просмотров

Степан Гафтко

