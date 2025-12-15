$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 17312 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 15135 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 19187 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 20418 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21371 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21960 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22555 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Болівії внаслідок повеней вже 20 жертв, щонайменше два десятки людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Болівії внаслідок повеней, спричинених розливом річки Пірай, загинуло 20 осіб, і щонайменше два десятки вважаються зниклими безвісти. Близько 2100 сімей постраждали, 300 людей врятовано гелікоптером.

У Болівії внаслідок повеней вже 20 жертв, щонайменше два десятки людей зникли безвісти
Фото: Reuters

Кількість загиблих у Болівії внаслідок масштабних повеней, спричинених розливом річки Пірай у східному регіоні Санта-Крус, зросла до 20 осіб. Заступник міністра цивільної оборони Альфредо Троче повідомив у понеділок, що ця цифра, ймовірно, зростатиме, оскільки рятувальні команди досягають раніше недоступних районів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами влади, щонайменше два десятки людей вважаються зниклими безвісти, а інтенсивні дощі залишили сотні сімей без даху над головою. Троче уточнив, що близько 2100 сімей постраждали, а щонайменше 300 людей було врятовано гелікоптером.

Тисячі людей на Північному Заході США та Канади готуються до евакуації через катастрофічну повінь11.12.25, 15:26 • 2784 перегляди

Сильні дощі почалися рано в суботу. На відеозаписах видно, як міст через річку руйнується під тиском паводкової води, тоді як бригади з важкою технікою працюють над розчищенням завалів.

Президент Болівії Родріго Пас, який вступив на посаду минулого місяця, зустрівся з експертами для оцінки ситуації. 

Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії11.12.25, 20:53 • 7453 перегляди

Він розкритикував попередні адміністрації за недостатню готовність до надзвичайних ситуацій та вказав на широкомасштабну вирубку лісів протягом останніх двох десятиліть як фактор, що погіршує наслідки повеней.

Метеорологи попереджають, що сильні опади в басейні Амазонки є результатом комбінованого впливу погодних явищ Ель-Ніньйо та Ла-Нінья.

Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях07.12.25, 09:45 • 4488 переглядiв

Степан Гафтко

