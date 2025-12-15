У Болівії внаслідок повеней вже 20 жертв, щонайменше два десятки людей зникли безвісти
Київ • УНН
У Болівії внаслідок повеней, спричинених розливом річки Пірай, загинуло 20 осіб, і щонайменше два десятки вважаються зниклими безвісти. Близько 2100 сімей постраждали, 300 людей врятовано гелікоптером.
Кількість загиблих у Болівії внаслідок масштабних повеней, спричинених розливом річки Пірай у східному регіоні Санта-Крус, зросла до 20 осіб. Заступник міністра цивільної оборони Альфредо Троче повідомив у понеділок, що ця цифра, ймовірно, зростатиме, оскільки рятувальні команди досягають раніше недоступних районів, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За словами влади, щонайменше два десятки людей вважаються зниклими безвісти, а інтенсивні дощі залишили сотні сімей без даху над головою. Троче уточнив, що близько 2100 сімей постраждали, а щонайменше 300 людей було врятовано гелікоптером.
Тисячі людей на Північному Заході США та Канади готуються до евакуації через катастрофічну повінь11.12.25, 15:26 • 2784 перегляди
Сильні дощі почалися рано в суботу. На відеозаписах видно, як міст через річку руйнується під тиском паводкової води, тоді як бригади з важкою технікою працюють над розчищенням завалів.
Президент Болівії Родріго Пас, який вступив на посаду минулого місяця, зустрівся з експертами для оцінки ситуації.
Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії11.12.25, 20:53 • 7453 перегляди
Він розкритикував попередні адміністрації за недостатню готовність до надзвичайних ситуацій та вказав на широкомасштабну вирубку лісів протягом останніх двох десятиліть як фактор, що погіршує наслідки повеней.
Метеорологи попереджають, що сильні опади в басейні Амазонки є результатом комбінованого впливу погодних явищ Ель-Ніньйо та Ла-Нінья.
Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях07.12.25, 09:45 • 4488 переглядiв