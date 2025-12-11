Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії

Екстремальна погода та сильні вітри занурили найбільше місто Бразилії, Сан-Паулу, у темряву, спричинивши масштабні відключення електроенергії та уповільнивши торгівлю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Шторм із швидкістю вітру до майже 100 км/год повалив дерева та пошкодив лінії електропередач. Станом на четвер близько 1,3 мільйона споживачів у столичному регіоні Сан-Паулу залишалися без електроенергії.

Італійська енергетична компанія Enel SpA зіткнулася з гострою критикою через повільне відновлення електропостачання 2,2 мільйона споживачів, які постраждали раніше цього тижня. Мерія Сан-Паулу дала компанії 48 годин на пояснення, чому частини міста були без світла так довго. Enel обіцяє відповісти, але не називає термінів повного відновлення.

Економічні втрати через відключення електроенергії для підприємств та постачальників послуг у Сан-Паулу вже оцінюються щонайменше в 290 мільйонів доларів США лише за два дні. Очікується, що втрати зростуть.

За прогнозами, циклон відійде від регіону, що призведе до затишшя вітру. Однак на вихідних очікується формування нового холодного фронту, який принесе сильні дощі на південь, південний схід та центральний захід Бразилії.

