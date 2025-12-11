Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 3376 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 8052 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 12948 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 16475 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 23089 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 16583 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18641 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16073 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16399 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16762 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
97%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 20965 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 21065 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 35174 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 19357 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 3874 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 23072 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 35289 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 40181 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 51643 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 52777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Польща
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 21144 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 28072 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 33627 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 29460 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 38239 перегляди
Актуальне
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Сильні вітри у бразильському Сан-Паулу призвели до масштабних відключень електроенергії, залишивши без світла 1,3 мільйона споживачів. Економічні втрати для підприємств оцінюються щонайменше у 290 мільйонів доларів США.

Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії

Екстремальна погода та сильні вітри занурили найбільше місто Бразилії, Сан-Паулу, у темряву, спричинивши масштабні відключення електроенергії та уповільнивши торгівлю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Шторм із швидкістю вітру до майже 100 км/год повалив дерева та пошкодив лінії електропередач. Станом на четвер близько 1,3 мільйона споживачів у столичному регіоні Сан-Паулу залишалися без електроенергії.

Італійська енергетична компанія Enel SpA зіткнулася з гострою критикою через повільне відновлення електропостачання 2,2 мільйона споживачів, які постраждали раніше цього тижня. Мерія Сан-Паулу дала компанії 48 годин на пояснення, чому частини міста були без світла так довго. Enel обіцяє відповісти, але не називає термінів повного відновлення.

Україну накриє похолодання після вітряної п'ятниці з дощами - синоптик11.12.25, 15:01 • 1568 переглядiв

Економічні втрати через відключення електроенергії для підприємств та постачальників послуг у Сан-Паулу вже оцінюються щонайменше в 290 мільйонів доларів США лише за два дні. Очікується, що втрати зростуть.

За прогнозами, циклон відійде від регіону, що призведе до затишшя вітру. Однак на вихідних очікується формування нового холодного фронту, який принесе сильні дощі на південь, південний схід та центральний захід Бразилії.

Тисячі людей на Північному Заході США та Канади готуються до евакуації через катастрофічну повінь11.12.25, 15:26 • 1984 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ураган в США
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Дощі в Україні
Електроенергія
Bloomberg
Бразилія