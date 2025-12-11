Україну накриє похолодання після вітряної п'ятниці з дощами - синоптик
Київ • УНН
Синоптик Наталка Діденко прогнозує похолодання в більшості областей України з 13-14 грудня. У п'ятницю, 12 грудня, очікується вітряна погода з поривами до 15-20 м/с та дощі, температура повітря становитиме +4+8 градусів.
Із 13-14 грудня у більшості областей України буде похолодання, а в п'ятницю, 12 грудня, буде вітряно, місцями дощі, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.
Якою буде завтрашня п'ятниця? Вітряною. Пориви західного та північно-західного вітру подекуди досягатимуть штормових поривів до 15-20 метрів за секунду
З її слів, дощі пройдуть вночі на півдні та сході (на північному сході з мокрим снігом), а вдень 12-го грудня місцями невеликі очікуються на Лівобережжі. Ввечері на півночі та на Харківщині - до помірних опадів.
Температура повітря в Україні "плюсовою" очікується навіть уночі, +2+6 градусів, а впродовж дня п'ятниці передбачається +4+8 градусів, у південній частині до +10 градусів.
У Києві 12-го грудня буде вітряно, тепло, до +8, і місцями пройде дощ.
Із 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться, подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття. Похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного
