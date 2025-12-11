Україну накриє атмосферний фронт із Західної Європи: прогноз погоди на 11 грудня

$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 10019 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 19673 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 22243 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 24367 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 22710 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 21854 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 26695 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 20895 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20215 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 30940 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є посилення нашої бойової авіації, деталі поки непублічні - Зеленський10 грудня, 19:05 • 7148 перегляди
Очікую, що народні депутати запропонують своє бачення: Зеленський про вибори в умовах воєнного стану10 грудня, 19:17 • 5390 перегляди
Україна передала свою відповідь на останній проєкт мирного плану США - ЗМІ10 грудня, 20:16 • 3826 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto01:49 • 6582 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 4160 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 17107 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 20102 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 26602 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 30934 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 34697 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Юлія Свириденко
Василь Ломаченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ірландія
Велика Британія
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 13185 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 18554 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 15456 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 22841 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 33008 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

Україну накриє атмосферний фронт із Західної Європи: прогноз погоди на 11 грудня

Київ • УНН

 • 50 перегляди

11 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 4-9° тепла, на сході та північному сході 0-5° тепла.

Україну накриє атмосферний фронт із Західної Європи: прогноз погоди на 11 грудня

У четвер, 11 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи: вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікується невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом; на решті території без опадів. При цьому тиск падатиме, а вологість повітря залишатиметься високою, що в більшості областей вранці сприятиме утворенню туманів.

Вітер західний, південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щодо температурного режиму в денні години 4-9°; дещо прохолодніше на сході та північному сході країни, там протягом доби 0-5° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнямии, дощитиме. Температура повітря 7-9° тепла.

Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10.12.25, 14:35 • 18554 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна