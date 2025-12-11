Україну накриє атмосферний фронт із Західної Європи: прогноз погоди на 11 грудня
Київ • УНН
11 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 4-9° тепла, на сході та північному сході 0-5° тепла.
У четвер, 11 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи: вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікується невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом; на решті території без опадів. При цьому тиск падатиме, а вологість повітря залишатиметься високою, що в більшості областей вранці сприятиме утворенню туманів.
Вітер західний, південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щодо температурного режиму в денні години 4-9°; дещо прохолодніше на сході та північному сході країни, там протягом доби 0-5° тепла
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнямии, дощитиме. Температура повітря 7-9° тепла.
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10.12.25, 14:35 • 18554 перегляди