Украину накроет атмосферный фронт из Западной Европы: прогноз погоды на 11 декабря
Киев • УНН
11 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 4-9° тепла, на востоке и северо-востоке 0-5° тепла.
В четверг, 11 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине погоду будет обуславливать атмосферный фронт, который придет из Западной Европы: днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. При этом давление будет падать, а влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей утром будет способствовать образованию туманов.
Ветер западный, юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Что касается температурного режима в дневные часы 4-9°; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0-5° тепла
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, будет дождь. Температура воздуха 7-9° тепла.
