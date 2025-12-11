Украину накроет атмосферный фронт из Западной Европы: прогноз погоды на 11 декабря

В четверг, 11 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в Украине погоду будет обуславливать атмосферный фронт, который придет из Западной Европы: днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. При этом давление будет падать, а влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей утром будет способствовать образованию туманов.

Ветер западный, юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Что касается температурного режима в дневные часы 4-9°; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0-5° тепла