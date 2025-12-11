Украину накроет атмосферный фронт из Западной Европы: прогноз погоды на 11 декабря

$42.180.11
10 декабря, 21:59 • 12954 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 26488 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 26535 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 28542 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 25972 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 24157 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 29826 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 21576 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 20731 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18375 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 21589 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 23179 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 29481 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 37323 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44093 просмотра
Украину накроет атмосферный фронт из Западной Европы: прогноз погоды на 11 декабря

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

11 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 4-9° тепла, на востоке и северо-востоке 0-5° тепла.

Украину накроет атмосферный фронт из Западной Европы: прогноз погоды на 11 декабря

В четверг, 11 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине погоду будет обуславливать атмосферный фронт, который придет из Западной Европы: днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. При этом давление будет падать, а влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей утром будет способствовать образованию туманов.

Ветер западный, юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Что касается температурного режима в дневные часы 4-9°; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0-5° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, будет дождь. Температура воздуха 7-9° тепла.

Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос10.12.25, 14:35 • 19660 просмотров

