11:59 • 8068 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 8796 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 11104 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 13423 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 29005 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 20613 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 21174 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28652 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 42750 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 37018 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Украину накроет похолодание после ветреной пятницы с дождями - синоптик

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание в большинстве областей Украины с 13-14 декабря. В пятницу, 12 декабря, ожидается ветреная погода с порывами до 15-20 м/с и дожди, температура воздуха составит +4+8 градусов.

Украину накроет похолодание после ветреной пятницы с дождями - синоптик

С 13-14 декабря в большинстве областей Украины будет похолодание, а в пятницу, 12 декабря, будет ветрено, местами дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН

Какой будет завтрашняя пятница? Ветреной. Порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду

- написала Диденко.

По ее словам, дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем 12-го декабря местами небольшие ожидаются на Левобережье. Вечером на севере и на Харьковщине - до умеренных осадков.

Температура воздуха в Украине "плюсовой" ожидается даже ночью, +2+6 градусов, а в течение дня пятницы предполагается +4+8 градусов, в южной части до +10 градусов.

В Киеве 12-го декабря будет ветрено, тепло, до +8, и местами пройдет дождь.

С 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, позаботьтесь о дополнительном утеплении и особенно устойчивой удобной обуви. Похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - гололедица, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательны и приветливы друг к другу

- отметила Диденко.

Украину накроет атмосферный фронт из Западной Европы: прогноз погоды на 11 декабря11.12.25, 06:59 • 2628 просмотров

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Харьковская область
Украина
Киев