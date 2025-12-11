Украину накроет похолодание после ветреной пятницы с дождями - синоптик

С 13-14 декабря в большинстве областей Украины будет похолодание, а в пятницу, 12 декабря, будет ветрено, местами дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Какой будет завтрашняя пятница? Ветреной. Порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду

По ее словам, дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем 12-го декабря местами небольшие ожидаются на Левобережье. Вечером на севере и на Харьковщине - до умеренных осадков.

Температура воздуха в Украине "плюсовой" ожидается даже ночью, +2+6 градусов, а в течение дня пятницы предполагается +4+8 градусов, в южной части до +10 градусов.

В Киеве 12-го декабря будет ветрено, тепло, до +8, и местами пройдет дождь.

С 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, позаботьтесь о дополнительном утеплении и особенно устойчивой удобной обуви. Похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - гололедица, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательны и приветливы друг к другу