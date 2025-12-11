Шторм в Сан-Паулу: сотни тысяч людей без света и миллионные потери в Бразилии

Экстремальная погода и сильные ветры погрузили крупнейший город Бразилии, Сан-Паулу, во тьму, вызвав масштабные отключения электроэнергии и замедлив торговлю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Шторм со скоростью ветра до почти 100 км/ч повалил деревья и повредил линии электропередач. По состоянию на четверг около 1,3 миллиона потребителей в столичном регионе Сан-Паулу оставались без электроэнергии.

Итальянская энергетическая компания Enel SpA столкнулась с острой критикой из-за медленного восстановления электроснабжения 2,2 миллиона потребителей, пострадавших ранее на этой неделе. Мэрия Сан-Паулу дала компании 48 часов на объяснение, почему части города были без света так долго. Enel обещает ответить, но не называет сроков полного восстановления.

Экономические потери из-за отключения электроэнергии для предприятий и поставщиков услуг в Сан-Паулу уже оцениваются как минимум в 290 миллионов долларов США только за два дня. Ожидается, что потери возрастут.

По прогнозам, циклон отойдет от региона, что приведет к затишью ветра. Однако на выходных ожидается формирование нового холодного фронта, который принесет сильные дожди на юг, юго-восток и центральный запад Бразилии.

