17:49 • 3246 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 7796 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 12849 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 16380 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 22957 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 16540 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 18611 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16065 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16395 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16761 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Шторм в Сан-Паулу: сотни тысяч людей без света и миллионные потери в Бразилии

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Сильные ветры в бразильском Сан-Паулу привели к масштабным отключениям электроэнергии, оставив без света 1,3 миллиона потребителей. Экономические потери для предприятий оцениваются как минимум в 290 миллионов долларов США.

Шторм в Сан-Паулу: сотни тысяч людей без света и миллионные потери в Бразилии

Экстремальная погода и сильные ветры погрузили крупнейший город Бразилии, Сан-Паулу, во тьму, вызвав масштабные отключения электроэнергии и замедлив торговлю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Шторм со скоростью ветра до почти 100 км/ч повалил деревья и повредил линии электропередач. По состоянию на четверг около 1,3 миллиона потребителей в столичном регионе Сан-Паулу оставались без электроэнергии.

Итальянская энергетическая компания Enel SpA столкнулась с острой критикой из-за медленного восстановления электроснабжения 2,2 миллиона потребителей, пострадавших ранее на этой неделе. Мэрия Сан-Паулу дала компании 48 часов на объяснение, почему части города были без света так долго. Enel обещает ответить, но не называет сроков полного восстановления.

Украину накроет похолодание после ветреной пятницы с дождями - синоптик11.12.25, 15:01 • 1566 просмотров

Экономические потери из-за отключения электроэнергии для предприятий и поставщиков услуг в Сан-Паулу уже оцениваются как минимум в 290 миллионов долларов США только за два дня. Ожидается, что потери возрастут.

По прогнозам, циклон отойдет от региона, что приведет к затишью ветра. Однако на выходных ожидается формирование нового холодного фронта, который принесет сильные дожди на юг, юго-восток и центральный запад Бразилии.

Тысячи людей на Северо-Западе США и Канады готовятся к эвакуации из-за катастрофического наводнения11.12.25, 15:26 • 1980 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ураган в США
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Дожди в Украине
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Бразилия