В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО в регионе Западных Балкан. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 4 марта, Албания официально открыла авиабазу Кучева. Расположенная примерно в 80 километрах к югу от Тираны (столица Албании - ред), авиабаза Кучова будет обслуживать страну и поддерживать материально-техническое обеспечение Альянса, воздушные операции, тренировки и учения.

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Отмечается, что НАТО профинансировало модернизацию базы около 50 миллионов евро.

Авиабаза будет служить важным воздушным центром НАТО. Перестройка авиабазы Кучева является стратегической инвестицией и свидетельствует о том, что НАТО продолжает укреплять свое присутствие на Западных Балканах, в зоне стратегического значения для Альянса - сказал исполняющий обязанности пресс-секретарь Дилан Уайт.

В ведомстве рассказали, что авиабаза Кучева является крупнейшим проектом НАТО в Албании за последнее десятилетие.

Ремонтные работы начались в 2019 году и включают модернизацию и реконструкцию диспетчерской башни, взлетно-посадочных полос, ангаров и складских помещений.

Работы были профинансированы Программой инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), которая охватывает крупные оборонные строительные проекты в странах Альянса.

Дополнение

По данным издания apnews, после речей на церемонии самолеты стран Альянса провели летное шоу, в частности пролетели два американских истребителя F-16 и два F-35 с авиабазы Авиано в Италии.

Кроме того, на авиабазе Кучева приземлились два истребителя Eurofighter.

Напомним

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