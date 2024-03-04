В Албанії відкрили нову авіабазу НАТО, яка стане центром повітряних операцій Альянсу
Київ • УНН
Албанія перетворила стару радянську авіабазу на регіональний центр повітряних операцій НАТО на Західних Балканах.
Албанія перетворила стару радянську авіабазу на регіональний центр повітряних операцій НАТО у регіоні Західних Балкан. Про це повідомляє пресслужба Альянсу, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, 4 березня, Албанія офіційно відкрила авіабазу Кучова. Розташована приблизно за 80 кілометрів на південь від Тирани (столиця Албанії - ред), авіабаза Кучова обслуговуватиме країну та підтримуватиме матеріально-технічне забезпечення Альянсу, повітряні операції, тренування та навчання.
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Зазначається, що НАТО профінансувало модернізацію бази близько 50 мільйонів євро.
Авіабаза слугуватиме важливим повітряним центром НАТО. Перебудова авіабази Кучова є стратегічною інвестицією і свідчить про те, що НАТО продовжує зміцнювати свою присутність на Західних Балканах, у зоні стратегічного значення для Альянсу
У відомстві розповіли, що авіабаза Кучова є найбільшим проєктом НАТО в Албанії за останнє десятиліття.
Ремонтні роботи розпочалися в 2019 році та включають модернізацію та реконструкцію диспетчерської вежі, злітно-посадкових смуг, ангарів і складських приміщень.
Роботи були профінансовані Програмою інвестицій у безпеку НАТО (NSIP), яка охоплює великі оборонні будівельні проєкти в країнах Альянсу.
Доповнення
За даними видання apnews, після промов на церемонії літаки країн Альянсу провели льотне шоу, зокрема пролетіли два американські винищувачі F-16 і два F-35 з авіабази Авіано в Італії.
Окрім того, на авіабазі Кучова приземлились два винищувачі Eurofighter.
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