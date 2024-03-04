В Албанії відкрили нову авіабазу НАТО, яка стане центром повітряних операцій Альянсу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9406 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70575 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155107 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152171 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125807 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133966 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85767 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93389 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98993 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89775 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
59%
Популярнi новини

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 8260 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10200 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6330 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5016 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5312 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152171 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223811 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373308 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309415 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2720 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14915 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31781 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28565 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125807 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Албанії відкрили нову авіабазу НАТО, яка стане центром повітряних операцій Альянсу

Київ • УНН

 • 23376 перегляди

Албанія перетворила стару радянську авіабазу на регіональний центр повітряних операцій НАТО на Західних Балканах.

В Албанії відкрили нову авіабазу НАТО, яка стане центром повітряних операцій Альянсу

Албанія перетворила стару радянську авіабазу на регіональний центр повітряних операцій НАТО у регіоні Західних Балкан. Про це повідомляє пресслужба Альянсу, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 4 березня, Албанія офіційно відкрила авіабазу Кучова.  Розташована приблизно за 80 кілометрів на південь від Тирани (столиця Албанії - ред), авіабаза Кучова обслуговуватиме країну та підтримуватиме матеріально-технічне забезпечення Альянсу, повітряні операції, тренування та навчання. 

Німеччина контролюватиме повітряний простір НАТО над Балтією04.03.24, 01:32 • 31117 переглядiв

Зазначається, що НАТО профінансувало модернізацію бази близько 50 мільйонів євро.

Авіабаза слугуватиме важливим повітряним центром НАТО. Перебудова авіабази Кучова є стратегічною інвестицією і свідчить про те, що НАТО продовжує зміцнювати свою присутність на Західних Балканах, у зоні стратегічного значення для Альянсу

- сказав виконувач обов’язків прессекретар Ділан Уайт.

У відомстві розповіли, що авіабаза Кучова є найбільшим проєктом НАТО в Албанії за останнє десятиліття. 

Ремонтні роботи розпочалися в 2019 році та включають модернізацію та реконструкцію диспетчерської вежі, злітно-посадкових смуг, ангарів і складських приміщень. 

Роботи були профінансовані Програмою інвестицій у безпеку НАТО (NSIP), яка охоплює великі оборонні будівельні проєкти в країнах Альянсу.

Доповнення 

За даними видання apnews, після промов на церемонії літаки країн Альянсу провели льотне шоу, зокрема пролетіли два американські винищувачі F-16 і два F-35 з авіабази Авіано в Італії.

Окрім того, на авіабазі Кучова приземлились два винищувачі Eurofighter. 

Нагадаємо

НАТО розпочинає широкомасштабні військові навчання під назвою "Nordic Response 24" поблизу кордонів росії за участю понад 20 000 військовослужбовців з 14 країн на чолі з Норвегією.

У НАТО показали, як перехоплюють російські винищувачі над Балтійським морем 01.03.24, 17:48 • 29307 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II
NATO
Албанія
Балтійське море
Норвегія
Італія
Німеччина
F-16 Fighting Falcon
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18