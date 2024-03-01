У НАТО показали, як перехоплюють російські винищувачі над Балтійським морем
Київ • УНН
Французькі винищувачі перехопили два російські літаки Су-30М і Ан-72 над Балтійським морем і на північ від Польщі, повідомляє прес-служба НАТО.
Вчора, 29 лютого французькі винищувачі перехопили над Балтійським морем два російські Су-30М, а згодом - і Ан-72. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування НАТО, пише УНН.
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У відомстві показали відео, як два французькі винищувачі Mirage 2000-5 перехоплюють російські Су-30М.
Зазначається, що відразу після цього французькі літаки перехопили й російський Ан-72 у міжнародному просторі на північ від Польщі.
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