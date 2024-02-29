"На сильних не нападають": Дуда не вірить у війну росії проти НАТО
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда не вірить, що росія нападе на країни НАТО, оскільки їхні збройні сили добре підготовлені і мають сучасне обладнання.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у напад росії на країни НАТО. На його думку, члени Альянсу добре підготовлені та мають сучасну техніку. Про це повідомляє Fact, пише УНН.
На сильних не нападають. На слабких нападають. На тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби владімір путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну
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Дуда наголосив, що зараз Польща займається модернізацією своєї армії. Наприклад, вона вже передала застарілу радянську техніку ЗСУ, аби отримати сучасні зразки.
Тому я в це (напад росії – ред.) не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося,
Нагадаємо
Готуючись до можливого нападу росії на країни НАТО, європейські військові закликають до спрощення бюрократичних процедур, щоб уможливити швидке переміщення військ і техніки між членами Альянсу. Вони прагнуть створити "військовий Шенген" до саміту НАТО в липні, щоб забезпечити вільні транскордонні військові перевезення.