"На сильных не нападают": Дуда не верит в войну России против НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не верит в нападение россии на страны НАТО. По его мнению, члены Альянса хорошо подготовлены и имеют современную технику. Об этом сообщает Fact, пишет УНН.

На сильных не нападают. На слабых нападают. На тех, кого можно легко победить. Думаю, если бы владимир путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину - сказал он.

Детали

Дуда отметил, что сейчас Польша занимается модернизацией своей армии. Например, она уже передала устаревшую советскую технику ВСУ, чтобы получить современные образцы.

Поэтому я в это (нападение россии - ред.) не верю, потому что верю, что мы подготовимся, - резюмировал он.

Напомним

Готовясь к возможному нападению россии на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса. Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.