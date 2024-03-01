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В НАТО показали, как перехватывают российские истребители над Балтийским морем

В НАТО показали, как перехватывают российские истребители над Балтийским морем

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:48  •  11180 просмотра

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Французские истребители перехватили два российских самолета Су-30М и Ан-72 над Балтийским морем и к северу от Польши, сообщает пресс-служба НАТО.

Вчера, 29 февраля французские истребители перехватили над Балтийским морем два российских Су-30М, а впоследствии - и Ан-72. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования НАТО, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве показали видео, как два французских истребителя Mirage 2000-5 перехватывают российские Су-30М.

Отмечается, что сразу после этого французские самолеты перехватили и российский Ан-72 в международном пространстве к северу от Польши.

"На сильных не нападают": Дуда не верит в войну России против НАТО29 февраля 2024, 16:18 • 25259 просмотров

Напомним

Готовясь к возможному нападению России на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса.

Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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В НАТО показали, как перехватывают российские истребители над Балтийским морем

Французские истребители перехватили два российских самолета Су-30М и Ан-72 над Балтийским морем и к северу от Польши, сообщает пресс-служба НАТО.

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