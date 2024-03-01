В НАТО показали, как перехватывают российские истребители над Балтийским морем

Вчера, 29 февраля французские истребители перехватили над Балтийским морем два российских Су-30М, а впоследствии - и Ан-72. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования НАТО, пишет УНН.

Детали

В ведомстве показали видео, как два французских истребителя Mirage 2000-5 перехватывают российские Су-30М.

Отмечается, что сразу после этого французские самолеты перехватили и российский Ан-72 в международном пространстве к северу от Польши.

"На сильных не нападают": Дуда не верит в войну России против НАТО

Напомним

Готовясь к возможному нападению России на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса.

Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.