В 3 областях новые обесточивания после атак рф, в столичном регионе сложно, но частично стабилизирована работа теплогенерации - Минэнерго

Новые атаки рф оставили без света жителей в трех областях, сложная ситуация в Киеве и области, но частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, от непогоды есть перебои со светом на Полтавщине, есть аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Ремонтные бригады энергетиков и работников теплокоммунэнерго работают непрерывно над ликвидацией последствий постоянных атак россии на нашу энергетическую инфраструктуру - сообщили в Минэнерго.

Вражеские обстрелы

В результате ночной атаки врага на утро обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях - указали в министерстве.

Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"В Киеве и области ситуация остается сложной. Над восстановлением света и тепла в столице работают более 160 бригад. Частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, развернуты пункты помощи ГСЧС", - отметили в Минэнерго.

Графики, ограничения и аварийные отключения

Как указано, операторы систем распределения в Киеве и области продолжают применять сетевые ограничения. Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются и в Одесской области.

"В большинстве регионов в связи с перегрузкой оборудования в условиях высокого уровня потребления вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили в Минэнерго.

Последствия непогоды

"Из-за сложных погодных условий обесточены 11 населенных пунктов на Полтавщине, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

В связи с массированными атаками российской федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

В Минэнерго поблагодарили все службы, которые в сверхсложных условиях круглосуточно работают над возвращением света и тепла в дома украинцев.

Несколько регионов охватили аварийные отключения света - Укрэнерго