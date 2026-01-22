$43.180.08
10:59
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
В 3 областях новые обесточивания после атак рф, в столичном регионе сложно, но частично стабилизирована работа теплогенерации - Минэнерго

Киев • УНН

 286 просмотра

В результате ночной атаки рф обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях. В Киеве и области ситуация со светом остается сложной, частично стабилизирована работа теплогенерации.

В 3 областях новые обесточивания после атак рф, в столичном регионе сложно, но частично стабилизирована работа теплогенерации - Минэнерго

Новые атаки рф оставили без света жителей в трех областях, сложная ситуация в Киеве и области, но частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, от непогоды есть перебои со светом на Полтавщине, есть аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Ремонтные бригады энергетиков и работников теплокоммунэнерго работают непрерывно над ликвидацией последствий постоянных атак россии на нашу энергетическую инфраструктуру

- сообщили в Минэнерго.

Вражеские обстрелы

В результате ночной атаки врага на утро обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях

- указали в министерстве.

Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"В Киеве и области ситуация остается сложной. Над восстановлением света и тепла в столице работают более 160 бригад. Частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, развернуты пункты помощи ГСЧС", - отметили в Минэнерго.

Графики, ограничения и аварийные отключения

Как указано, операторы систем распределения в Киеве и области продолжают применять сетевые ограничения. Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются и в Одесской области.

"В большинстве регионов в связи с перегрузкой оборудования в условиях высокого уровня потребления вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили в Минэнерго.

Последствия непогоды

"Из-за сложных погодных условий обесточены 11 населенных пунктов на Полтавщине, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

В связи с массированными атаками российской федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

В Минэнерго поблагодарили все службы, которые в сверхсложных условиях круглосуточно работают над возвращением света и тепла в дома украинцев.

Юлия Шрамко

