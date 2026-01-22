$43.180.08
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 9566 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 16538 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 24378 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 39937 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 38777 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 62101 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33409 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55007 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 54673 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
У 3 областях нові знеструмлення після атак рф, у столичному регіоні складно, але частково стабілізовано роботу теплогенерації - Міненерго

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області. У Києві та області ситуація зі світлом залишається складною, частково стабілізовано роботу теплогенерації.

У 3 областях нові знеструмлення після атак рф, у столичному регіоні складно, але частково стабілізовано роботу теплогенерації - Міненерго

Нові атаки рф залишилися без світла жителів у трьох областях, складна ситуація у Києві та області, та частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об'єктах задіяні генератори, від негоди є перебої зі світлом на Полтавщині, є аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ремонтні бригади енергетиків та працівників теплокомуненерго працюють безперервно над ліквідацією наслідків постійних атак росії на нашу енергетичну інфраструктуру

- повідомили у Міненерго.

Ворожі обстріли

Внаслідок нічної атаки ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області

- вказали у міністерстві.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

"У Києві та області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС", - зазначили у Міненерго.

Графіки, обмеження і аварійні відключення

Як вказано, оператори систем розподілу у Києві та області продовжують застосовувати мережеві обмеження. Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються і на Одещині.

"У більшості регіонів у зв’язку з перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили у Міненерго.

Наслідки негоди

"Через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - ідеться у повідомленні.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

У Міненерго подякували усім службам, які в надскладних умовах цілодобово працюють над поверненням світла та тепла в оселі українців.

Юлія Шрамко

