У 3 областях нові знеструмлення після атак рф, у столичному регіоні складно, але частково стабілізовано роботу теплогенерації - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області. У Києві та області ситуація зі світлом залишається складною, частково стабілізовано роботу теплогенерації.
Нові атаки рф залишилися без світла жителів у трьох областях, складна ситуація у Києві та області, та частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об'єктах задіяні генератори, від негоди є перебої зі світлом на Полтавщині, є аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ремонтні бригади енергетиків та працівників теплокомуненерго працюють безперервно над ліквідацією наслідків постійних атак росії на нашу енергетичну інфраструктуру
Ворожі обстріли
Внаслідок нічної атаки ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області
Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
"У Києві та області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС", - зазначили у Міненерго.
Графіки, обмеження і аварійні відключення
Як вказано, оператори систем розподілу у Києві та області продовжують застосовувати мережеві обмеження. Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються і на Одещині.
"У більшості регіонів у зв’язку з перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили у Міненерго.
Наслідки негоди
"Через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - ідеться у повідомленні.
У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.
У Міненерго подякували усім службам, які в надскладних умовах цілодобово працюють над поверненням світла та тепла в оселі українців.
