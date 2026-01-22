У 3 областях нові знеструмлення після атак рф, у столичному регіоні складно, але частково стабілізовано роботу теплогенерації - Міненерго

Нові атаки рф залишилися без світла жителів у трьох областях, складна ситуація у Києві та області, та частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об'єктах задіяні генератори, від негоди є перебої зі світлом на Полтавщині, є аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ремонтні бригади енергетиків та працівників теплокомуненерго працюють безперервно над ліквідацією наслідків постійних атак росії на нашу енергетичну інфраструктуру - повідомили у Міненерго.

Ворожі обстріли

Внаслідок нічної атаки ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області - вказали у міністерстві.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

"У Києві та області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС", - зазначили у Міненерго.

Графіки, обмеження і аварійні відключення

Як вказано, оператори систем розподілу у Києві та області продовжують застосовувати мережеві обмеження. Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються і на Одещині.

"У більшості регіонів у зв’язку з перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили у Міненерго.

Наслідки негоди

"Через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - ідеться у повідомленні.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

У Міненерго подякували усім службам, які в надскладних умовах цілодобово працюють над поверненням світла та тепла в оселі українців.

