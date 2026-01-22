Кілька регіонів охопили аварійні відключення світла - Укренерго

У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії - повідомили у НЕК.

Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили у компанії.

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали у НЕК.

