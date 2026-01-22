Кілька регіонів охопили аварійні відключення світла - Укренерго
Київ • УНН
Через наслідки російських обстрілів в енергосистемі України запроваджено аварійні відключення світла у кількох регіонах. Раніше оприлюднені графіки знеструмлення тимчасово не діють.
У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії
Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили у компанії.
"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали у НЕК.
