21 січня, 22:20 • 10545 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 20662 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 24078 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 38454 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 24966 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 38976 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 40516 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21287 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22097 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 40073 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Кілька регіонів охопили аварійні відключення світла - Укренерго

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Через наслідки російських обстрілів в енергосистемі України запроваджено аварійні відключення світла у кількох регіонах. Раніше оприлюднені графіки знеструмлення тимчасово не діють.

Кілька регіонів охопили аварійні відключення світла - Укренерго

У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

- повідомили у НЕК.

Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили у компанії.

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали у НЕК.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК08.12.25, 16:09 • 4731 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Україна