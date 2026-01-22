Несколько регионов охватили аварийные отключения света - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме Украины введены аварийные отключения света в нескольких регионах. Ранее обнародованные графики обесточивания временно не действуют.
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в компании.
"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в НЭК.
