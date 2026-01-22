Несколько регионов охватили аварийные отключения света - Укрэнерго

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии - сообщили в НЭК.

Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в компании.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в НЭК.

