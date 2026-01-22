Несколько регионов охватили аварийные отключения света - Укрэнерго

$43.180.08
21 января, 22:20 • 10603 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 20798 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 24170 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 38613 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 25036 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 39090 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 40615 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21290 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22100 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 40077 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа21 января, 20:44 • 7380 просмотра
Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков21 января, 20:53 • 9174 просмотра
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 7984 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 5512 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 9352 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 38614 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 39090 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 36596 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 40615 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 55223 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 5674 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 10432 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 11205 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 36596 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 30796 просмотра
Несколько регионов охватили аварийные отключения света - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме Украины введены аварийные отключения света в нескольких регионах. Ранее обнародованные графики обесточивания временно не действуют.

Несколько регионов охватили аварийные отключения света - Укрэнерго

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

- сообщили в НЭК.

Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в компании.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в НЭК.

Рост тарифов Укрэнерго не повлияет на население, изменений для бытовых пользователей не будет - НЭК08.12.25, 16:09 • 4731 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Украина