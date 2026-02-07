Усиление ПВО и современная авиация: Зеленский встретился с министром ВС Франции Катрин Вотрен

$43.140.00
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 12029 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 12977 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 18006 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 31365 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 44439 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 39065 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30844 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 43189 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 16054 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены7 февраля, 07:23 • 9538 просмотра
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС7 февраля, 07:29 • 9802 просмотра
Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен7 февраля, 07:47 • 4520 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго7 февраля, 08:31 • 13729 просмотра
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов7 февраля, 09:54 • 4288 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 21896 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 43189 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 39208 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 41332 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 53002 просмотра
Усиление ПВО и современная авиация: Зеленский встретился с министром ВС Франции Катрин Вотрен

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром ВС Франции Катрин Вотрен усиление ПВО и поставки современных истребителей. Встреча была сосредоточена на укреплении энергосистемы и расширении возможностей Воздушных сил ВСУ.

Усиление ПВО и современная авиация: Зеленский встретился с министром ВС Франции Катрин Вотрен

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, которая прибыла в Киев с первым официальным визитом. Переговоры были сосредоточены на срочном укреплении устойчивости украинской энергосистемы и расширении возможностей Воздушных сил ВСУ на фоне непрерывных массированных обстрелов со стороны России. Об этом пишет УНН.

Детали

Основной темой обсуждения стала поставка дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Глава государства отметил эффективность уже интегрированных французских самолетов Mirage, которые успешно уничтожают дроны-камикадзе, и выразил надежду на расширение авиационного парка. Отдельное внимание уделили перспективе получения современных многоцелевых истребителей Rafale.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах: все детали

Мы благодарны за то, что подписали договор о будущей современной авиации Украины – то, что мы сможем получить Rafale, высококачественные самолеты французского производства

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул критическую важность новых систем SAMP/T для защиты гражданской энергетической инфраструктуры от российского террора.

Совместные оборонные проекты и программа SAFE

Украина и Франция планируют углублять промышленное сотрудничество через европейские инициативы, в частности через финансовый инструмент SAFE. Эта программа, имеющая целью стимулирование совместного производства оборонной продукции, позволит привлечь европейские инвестиции для изготовления боеприпасов и систем ПВО непосредственно для нужд фронта.

Катрин Вотрен заверила, что Франция будет оставаться надежным партнером и будет придерживаться взятых на себя обязательств. Помимо военной техники, стороны обсудили санкционное давление на Россию, в частности меры против ее "теневого флота". Президент поблагодарил весь французский народ за системную поддержку Украины, которая продолжается с первых дней полномасштабного вторжения.

Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраля

Степан Гафтко

