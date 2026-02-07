Усиление ПВО и современная авиация: Зеленский встретился с министром ВС Франции Катрин Вотрен
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром ВС Франции Катрин Вотрен усиление ПВО и поставки современных истребителей. Встреча была сосредоточена на укреплении энергосистемы и расширении возможностей Воздушных сил ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, которая прибыла в Киев с первым официальным визитом. Переговоры были сосредоточены на срочном укреплении устойчивости украинской энергосистемы и расширении возможностей Воздушных сил ВСУ на фоне непрерывных массированных обстрелов со стороны России. Об этом пишет УНН.
Детали
Основной темой обсуждения стала поставка дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Глава государства отметил эффективность уже интегрированных французских самолетов Mirage, которые успешно уничтожают дроны-камикадзе, и выразил надежду на расширение авиационного парка. Отдельное внимание уделили перспективе получения современных многоцелевых истребителей Rafale.
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах: все детали06.02.26, 19:48 • 3646 просмотров
Мы благодарны за то, что подписали договор о будущей современной авиации Украины – то, что мы сможем получить Rafale, высококачественные самолеты французского производства
Он также подчеркнул критическую важность новых систем SAMP/T для защиты гражданской энергетической инфраструктуры от российского террора.
Совместные оборонные проекты и программа SAFE
Украина и Франция планируют углублять промышленное сотрудничество через европейские инициативы, в частности через финансовый инструмент SAFE. Эта программа, имеющая целью стимулирование совместного производства оборонной продукции, позволит привлечь европейские инвестиции для изготовления боеприпасов и систем ПВО непосредственно для нужд фронта.
Катрин Вотрен заверила, что Франция будет оставаться надежным партнером и будет придерживаться взятых на себя обязательств. Помимо военной техники, стороны обсудили санкционное давление на Россию, в частности меры против ее "теневого флота". Президент поблагодарил весь французский народ за системную поддержку Украины, которая продолжается с первых дней полномасштабного вторжения.
Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраля07.02.26, 12:07 • 3824 просмотра