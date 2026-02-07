Посилення ППО та сучасна авіація: Зеленський зустрівся з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 5464 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 11000 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 12081 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 17147 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 30649 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 44070 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 38674 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30736 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 42433 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16019 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
91%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 20564 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 10623 перегляди
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені7 лютого, 07:23 • 8074 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС7 лютого, 07:29 • 8326 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 12934 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 20651 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 42432 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 38562 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 40691 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 52282 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 13090 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 27237 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 29631 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 38607 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 41694 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Х-101
Starlink

Посилення ППО та сучасна авіація: Зеленський зустрівся з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен посилення ППО та постачання сучасних винищувачів. Зустріч була зосереджена на зміцненні енергосистеми та розширенні можливостей Повітряних сил ЗСУ.

Посилення ППО та сучасна авіація: Зеленський зустрівся з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, яка прибула до Києва з першим офіційним візитом. Переговори були зосереджені на терміновому зміцненні стійкості української енергосистеми та розширенні можливостей Повітряних сил ЗСУ на тлі безперервних масованих обстрілів з боку росії. Про це пише УНН.

Деталі

Основною темою обговорення стало постачання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них. Глава держави наголосив на ефективності вже інтегрованих французьких літаків Mirage, які успішно знищують дрони-камікадзе, та висловив сподівання на розширення авіаційного парку. Окрему увагу приділили перспективі отримання сучасних багатоцільових винищувачів Rafale.

Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах: всі деталі06.02.26, 19:48 • 3624 перегляди

Ми вдячні за те, що підписали договір щодо майбутньої сучасної авіації України – те, що ми зможемо отримати Rafale, високоякісні літаки французького виробництва

– зауважив Зеленський.

Він також підкреслив критичну важливість нових систем SAMP/T для захисту цивільної енергетичної інфраструктури від російського терору.

Спільні оборонні проєкти та програма SAFE

Україна та Франція планують поглиблювати промислову співпрацю через європейські ініціативи, зокрема через фінансовий інструмент SAFE. Ця програма, що має на меті стимулювання спільного виробництва оборонної продукції, дозволить залучити європейські інвестиції для виготовлення боєприпасів та систем ППО безпосередньо для потреб фронту.

Катрін Вотрен запевнила, що Франція залишатиметься надійним партнером і дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань. Окрім військової техніки, сторони обговорили санкційний тиск на росію, зокрема заходи проти її "тіньового флоту". Президент подякував усьому французькому народу за системну підтримку України, яка триває з перших днів повномасштабного вторгнення.

Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютого07.02.26, 12:07 • 3668 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Дипломатка
Електроенергія
Dassault Rafale
Франція
Володимир Зеленський
Україна
Київ