Посилення ППО та сучасна авіація: Зеленський зустрівся з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен
Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен посилення ППО та постачання сучасних винищувачів. Зустріч була зосереджена на зміцненні енергосистеми та розширенні можливостей Повітряних сил ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, яка прибула до Києва з першим офіційним візитом. Переговори були зосереджені на терміновому зміцненні стійкості української енергосистеми та розширенні можливостей Повітряних сил ЗСУ на тлі безперервних масованих обстрілів з боку росії. Про це пише УНН.
Основною темою обговорення стало постачання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них. Глава держави наголосив на ефективності вже інтегрованих французьких літаків Mirage, які успішно знищують дрони-камікадзе, та висловив сподівання на розширення авіаційного парку. Окрему увагу приділили перспективі отримання сучасних багатоцільових винищувачів Rafale.
Ми вдячні за те, що підписали договір щодо майбутньої сучасної авіації України – те, що ми зможемо отримати Rafale, високоякісні літаки французького виробництва
Він також підкреслив критичну важливість нових систем SAMP/T для захисту цивільної енергетичної інфраструктури від російського терору.
Спільні оборонні проєкти та програма SAFE
Україна та Франція планують поглиблювати промислову співпрацю через європейські ініціативи, зокрема через фінансовий інструмент SAFE. Ця програма, що має на меті стимулювання спільного виробництва оборонної продукції, дозволить залучити європейські інвестиції для виготовлення боєприпасів та систем ППО безпосередньо для потреб фронту.
Катрін Вотрен запевнила, що Франція залишатиметься надійним партнером і дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань. Окрім військової техніки, сторони обговорили санкційний тиск на росію, зокрема заходи проти її "тіньового флоту". Президент подякував усьому французькому народу за системну підтримку України, яка триває з перших днів повномасштабного вторгнення.
