Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах: всі деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Повітряних силах будуть кадрові зміни. За його словами, це стосується захисту від російських "шахедів", передає УНН.

Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських "шахедів"

За його словами, компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є.

На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати