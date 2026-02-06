Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах: всі деталі
Київ • УНН
За словами Президента, у Повітряних силах будуть кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських "шахедів".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Повітряних силах будуть кадрові зміни. За його словами, це стосується захисту від російських "шахедів", передає УНН.
Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських "шахедів"
За його словами, компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є.
На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати
Зеленський наголосив, що все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно.
