Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах: все детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Воздушных силах будут кадровые изменения. По его словам, это касается защиты от российских "шахедов", передает УНН.

Воздушные силы Вооруженных Сил. Будут там кадровые изменения, сейчас в части областей, в подразделениях – то, что касается защиты от российских "шахедов"

По его словам, компонент малой ПВО – именно противодействия ударным дронам – должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть.

На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений надо еще поработать, и значительно поработать. Важно, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения, и есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать