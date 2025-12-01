«Укрэнерго» предупреждает о графиках отключения света 2 декабря по всей Украине
Киев • УНН
По всей Украине 2 декабря будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за российских атак. Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для бытовых и промышленных потребителей.
Завтра, 2 декабря, во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Подробности
Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 – для бытовых потребителей в пределах 0,5–3 очередей и для промышленных объектов по графикам ограничения мощности.
Время и объем применения ограничений могут меняться. Следите за обновлениями в вашем регионе
Потребителям советуют использовать электроэнергию экономно, когда она доступна.
