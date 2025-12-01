$42.270.07
Эксклюзив
15:35 • 3022 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 6826 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 10775 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 14502 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 17891 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19787 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 35034 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19305 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 35537 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37290 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 35044 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 35540 просмотра
«Укрэнерго» предупреждает о графиках отключения света 2 декабря по всей Украине

Киев • УНН

 • 426 просмотра

По всей Украине 2 декабря будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за российских атак. Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для бытовых и промышленных потребителей.

«Укрэнерго» предупреждает о графиках отключения света 2 декабря по всей Украине

Завтра, 2 декабря, во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Подробности

Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 – для бытовых потребителей в пределах 0,5–3 очередей и для промышленных объектов по графикам ограничения мощности. 

Время и объем применения ограничений могут меняться. Следите за обновлениями в вашем регионе 

– отмечают в Укрэнерго.

Потребителям советуют использовать электроэнергию экономно, когда она доступна.

Обесточивания как минимум в 5 областях из-за атак рф и непогоды, графики круглосуточно - Минэнерго01.12.25, 10:32 • 2736 просмотров

Степан Гафтко

