«Укрэнерго» предупреждает о графиках отключения света 2 декабря по всей Украине

Завтра, 2 декабря, во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 – для бытовых потребителей в пределах 0,5–3 очередей и для промышленных объектов по графикам ограничения мощности.

Время и объем применения ограничений могут меняться. Следите за обновлениями в вашем регионе