Укренерго попереджає про графіки відключення світла 2 грудня по всій Україні
Київ • УНН
По всій Україні 2 грудня діятимуть погодинні відключення електроенергії через російські атаки. Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 для побутових та промислових споживачів.
Завтра, 2 грудня, в усіх регіонах України діятимуть погодинні відключення електроенергії через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Деталі
Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 – для побутових споживачів у межах 0,5–3 черг та для промислових об’єктів за графіками обмеження потужності.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись. Стежте за оновленнями у вашому регіоні
Споживачам радять використовувати електроенергію ощадливо, коли вона доступна.
Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго01.12.25, 10:32 • 2722 перегляди