Укренерго попереджає про графіки відключення світла 2 грудня по всій Україні

15:35 • 2522 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 5832 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 10308 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
12:41 • 14022 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 17558 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19663 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 34592 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19272 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 35186 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37256 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 15101 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 19698 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 24833 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 15905 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 13872 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 2342 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 13944 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 24919 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:43 • 34592 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 35186 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 15972 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 19766 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 79442 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 56399 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 72691 перегляди
Укренерго попереджає про графіки відключення світла 2 грудня по всій Україні

Київ • УНН

По всій Україні 2 грудня діятимуть погодинні відключення електроенергії через російські атаки. Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 для побутових та промислових споживачів.

Укренерго попереджає про графіки відключення світла 2 грудня по всій Україні

Завтра, 2 грудня, в усіх регіонах України діятимуть погодинні відключення електроенергії через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Деталі

Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 – для побутових споживачів у межах 0,5–3 черг та для промислових об’єктів за графіками обмеження потужності. 

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись. Стежте за оновленнями у вашому регіоні 

– наголошують в Укренерго.

Споживачам радять використовувати електроенергію ощадливо, коли вона доступна.

Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго01.12.25, 10:32 • 2722 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна