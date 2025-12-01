Укренерго попереджає про графіки відключення світла 2 грудня по всій Україні

Завтра, 2 грудня, в усіх регіонах України діятимуть погодинні відключення електроенергії через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Деталі

Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 – для побутових споживачів у межах 0,5–3 черг та для промислових об’єктів за графіками обмеження потужності.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись. Стежте за оновленнями у вашому регіоні – наголошують в Укренерго.

Споживачам радять використовувати електроенергію ощадливо, коли вона доступна.

Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго