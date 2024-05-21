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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи
С 11:00 до 17:00 во всех регионах Украины были сняты ограничения на потребление, поскольку солнечные электростанции увеличили производство и запланирован импорт из 5 стран, а с 17:00 до полуночи во всех регионах будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии.
Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового
На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку в направлении Липцев, нанеся российским оккупантам значительные потери на этом направлении за прошедшие сутки: 263 человека, 52 единицы техники. На Купянском направлении в районах Синьковки и Берестового продолжаются бои.
Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico
Брюссельские чиновники стремятся начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже 25 июня, до того, как Венгрия примет председательство в Совете ЕС 1 июля, на фоне интенсивной дипломатии, направленной на то, чтобы убедить Будапешт одобрить рамку переговоров.
У экс-министра Сольского не нашлось земель, завладение которыми инкриминирует ему НАБУ
Экс-министр Сольский не владел землей в Сумской области, в завладении которой его обвиняет НАБУ, согласно анализу его деклараций за 2020-2023 годы.
В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации
Во время мобилизации или военного положения срок действия справки о пригодности к военной службе в Украине сокращается до одного года.
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок
Оккупационная администрация Северодонецка утвердила инструкцию, которая позволяет выламывать двери и открывать помещения при отсутствии владельцев, о чем составляется акт в пяти экземплярах.
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении
Украинские десантники успешно отрабатывают по врагу в боях на Харьковском направлении, недавно уничтожив около двух рот личного состава противника.
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico
Ожидается, что США обнародуют новый пакет военной помощи Украине до конца текущей недели.
Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов
российские войска атаковали Черниговскую область из ствольной артиллерии и минометов, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов вблизи мирных населенных пунктов.
WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"
Еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС" передали защитникам WOG и Фонд "Дигнитас".