Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи

В Украине с 11:00 до 17:00 ограничения потребления электроэнергии отменены во всех регионах, на фоне того, как солнечные электростанции активизировали работу. При этом запланирован импорт из 5 стран и уже была аварийная помощь. Вечером графики отключений будут действовать во всех регионах Украины с 17:00 до полуночи. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Сегодня с 00:00 до 11:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений. Сейчас, с 11:00 до 17:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях", - сообщили в Укрэнерго.

Как указано, это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах. "Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства, соответственно - дефицит в энергосистеме уменьшился. Также украинская энергосистема на запрос оператора энергосистемы Польши сейчас принимает излишки электроэнергии из этой страны", - указали в НЭК.

И призвали, по возможности, перенести запланированное на вечер или на ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00 - сообщили в Укрэнерго.

Аварийная помощь

Вчера, 20 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, на запрос Укрэнерго были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Сегодня ночью, с 00:00 до 07:00 также применялась аварийная помощь из стран Европы.

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18 242 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 497 МВт.

Обесточивание

Утром на Харьковщине во время воздушной тревоги краткосрочно отключалось оборудование на одном из энергообъектов энергетической инфраструктуры, применялись аварийные отключения для потребителей Харьковщины. Через 30 минут, после окончания воздушной тревоги, оборудование было возвращено в работу, энергопитание потребителей восстановлено.

На утро обесточены 416 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.