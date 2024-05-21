Укренерго: до 17 години скасовано обмеження в усіх регіонах, далі графіки відключень заплановано до опівночі

В Україні з 11:00 до 17:00 обмеження споживання електроенергії скасовані в усіх регіонах, на тлі того, як сонячні електростанції активізували роботу. При цьому заплановано імпорт з 5 країн і вже була аварійна допомога. Увечері графіки відключень будуть діяти в усіх регіонах України з 17:00 до опівночі. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

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"Сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Наразі, з 11:00 до 17:00 диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях", - повідомили в Укренерго.

Як вказано, це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. "Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни", - вказали в НЕК.

І закликали, за можливості, перенести заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00 - повідомили в Укренерго.

Аварійна допомога

Вчора, 20 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні вночі, з 00:00 до 07:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 242 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 497 МВт.

Знеструмлення

Вранці на Харківщині під час повітряної тривоги короткостроково вимикалось обладнання на одному з енергооб’єктів енергетичної інфраструктури, застосовувались аварійні відключення для споживачів Харківщини. Через 30 хвилин, після закінчення повітряної тривоги, обладнання було повернуто в роботу, енергоживлення споживачів відновлено.

На ранок знеструмлено 416 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.