Украину накроет I уровень опасности: гололедица, снег и дождь ожидаются 8 февраля
Киев • УНН
8 февраля в Украине ожидается I уровень опасности из-за гололедицы, снега и дождя. Погодные условия усложнят работу коммунальных служб и движение транспорта.
В воскресенье, 8 февраля, в Украине ожидается I уровень опасности. На дорогах также ожидается гололедица, умеренный снег и в некоторых регионах дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
8 февраля в Украине на дорогах гололедица; в Карпатах и Прикарпатье налипание мокрого снега; в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях гололед, туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.
Также отмечается, что в северной части и большинстве центральных областей небольшой снег; температура ночью и днем 4-9°С мороза.
На остальной территории умеренный снег, на востоке, юго-востоке, Полтавщине и на Закарпатье с дождем (в большинстве южных областей без осадков), в Карпатах и Прикарпатье налипание мокрого снега, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях туман, гололед; температура в течение суток от 4°С мороза до 1°С тепла, днем на Закарпатье и крайнем юге 1-6°С тепла.
На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.
Напомним
В Украине 7 февраля ожидается I уровень опасности из-за гололеда и гололедицы в центральных и восточных областях. Это приведет к осложнению работы предприятий и движения транспорта.