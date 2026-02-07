$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 7996 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 10374 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 15481 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 29189 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43112 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 37632 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30456 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 40957 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15895 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Україну накриє І рівень небезпечності: ожеледиця, сніг та дощ очікуються 8 лютого

Київ • УНН

 • 10 перегляди

8 лютого в Україні очікується І рівень небезпечності через ожеледицю, сніг та дощ. Погодні умови ускладнять роботу комунальних служб та рух транспорту.

Україну накриє І рівень небезпечності: ожеледиця, сніг та дощ очікуються 8 лютого

У неділю, 8 лютого, в Україні очікується І рівень небезпечності. На дорогах також очікується ожеледиця, помірний сніг та у деяких регіонах дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

8 лютого в Україні на дорогах ожеледиця; в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях ожеледь, туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий

 - йдеться в повідомленні.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

Також зазначається, що у північній частині та більшості центральних областей невеликий сніг; температура вночі та вдень 4-9°С морозу.

На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем (у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь; температура протягом доби від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6°С тепла.

На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Нагадаємо

В Україні 7 лютого очікується І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю у центральних та східних областях. Це призведе до ускладнення роботи підприємств та руху транспорту.

Павло Башинський

