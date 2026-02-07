Україну накриє І рівень небезпечності: ожеледиця, сніг та дощ очікуються 8 лютого
Київ • УНН
8 лютого в Україні очікується І рівень небезпечності через ожеледицю, сніг та дощ. Погодні умови ускладнять роботу комунальних служб та рух транспорту.
У неділю, 8 лютого, в Україні очікується І рівень небезпечності. На дорогах також очікується ожеледиця, помірний сніг та у деяких регіонах дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
8 лютого в Україні на дорогах ожеледиця; в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях ожеледь, туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.
Також зазначається, що у північній частині та більшості центральних областей невеликий сніг; температура вночі та вдень 4-9°С морозу.
На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем (у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь; температура протягом доби від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6°С тепла.
На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.
Нагадаємо
В Україні 7 лютого очікується І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю у центральних та східних областях. Це призведе до ускладнення роботи підприємств та руху транспорту.