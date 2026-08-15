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Украинские регионы получили энергетическое оборудование на сумму более 1,8 млн евро от партнеров

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Украинские регионы получили энергетическое оборудование на сумму более 1,8 млн евро от международных партнеров. Помощь предоставили ЕС, Великобритания, Германия и Дания для пяти областей.

Украинские регионы получили энергетическое оборудование на сумму более 1,8 млн евро от партнеров

На этой неделе украинские регионы получили оборудование для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры на сумму более 1,8 млн евро благодаря взносам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Подробности

Помощь предоставили Европейский Союз, Великобритания, Германия и Дания. Оборудование распределили между энергетическими объектами Харьковской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей.

За средства Великобритании для Харьковской области приобрели трансформаторы. Они необходимы для поддержания и восстановления работы энергетической инфраструктуры региона.

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Европейский Союз профинансировал закупку оборудования для Черниговской, Харьковской и Одесской областей. Его будут использовать для обеспечения работы энергетической инфраструктуры регионов.

При финансовой поддержке Германии для Днепропетровской области приобрели элементы энергетического оборудования. Дания профинансировала закупку трансформаторного масла для Николаевской области.

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Степан Гафтко

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