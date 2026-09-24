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"Украинская делегация направляется в Украину" - ОП ответил на сообщения по встрече с США и рф

Киев • УНН

 • 946 просмотра

В ОП заявили, что украинская делегация возвращается в Украину. СМИ сообщали о возможных переговорах относительно энергетического перемирия.

"Украинская делегация направляется в Украину" - ОП ответил на сообщения по встрече с США и рф

Украинская делегация находится на пути в Украину. Так в Офисе Президента журналистам 24 сентября прокомментировали сообщения в СМИ о подготовке сегодня трехсторонней встречи представителей Украины, США и россии, пишет УНН.

Украинская делегация находится на пути в Украину, у ZN нет источников в делегации

- сообщили в ОП.

Ранее издание ZN со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что "в Нью-Йорке сегодня готовится трехсторонняя встреча Украина-россия-США", и что "главным пунктом обсуждения станет энергетическое перемирие". По данным издания, Украину на встрече якобы "представят руководитель ОП Кирилл Буданов и глава СВР Рустем Умеров. США — спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. россию — спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, который вылетел в США".

Это произошло на фоне сообщений о том, что в США на встречу с посланниками Трампа направлялся посланник путина кирилл дмитриев.

Представитель путина отправляется в США на переговоры с командой Трампа — СМИ23.09.26, 22:54 • 5042 просмотра

Украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским находилась в США, в частности, для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Была ли встреча переговорщиков Украины и США

Зеленский в комментарии журналистам в ночь на 24 сентября в Нью-Йорке в ответ на вопрос, была ли встреча с посланниками Трампа, указал: "Была ли встреча после моей встречи с президентом Трампом — да. Была встреча нашей переговорной группы и переговорной группы президента Трампа".

"Говорили обо всех вопросах, которые мы обозначили с президентом Трампом. Я рад, что встреча состоялась более детально, в какие-то сроки, в какую-то подготовку, какие-то конкретные вещи. Считаю, что это позитивно. Это не просто политическая встреча без каких-либо дальнейших шагов. Это было. Проговорили. Они будут связываться с русскими, они будут связываться с различными партнерами, обсуждать возможные форматы", — сказал Зеленский.

"Пару недель они берут, чтобы провести какие-то переговоры с русскими. Посмотрим", — добавил он.

"Видел ли я какие-то наработки на бумаге — нет, не видел. Мы их не обсуждали", — добавил Президент.

Он отметил, что некоторые детали стороны обсуждали еще во время приезда Уиткоффа и Кушнера в Киев: "Они приезжали не просто так".

Варианты перемирия, которые обсуждаются

Также Зеленский назвал варианты перемирия, которые сейчас обсуждают: энергетическое, зерновое, на море и тому подобное.

"Энергетическое перемирие мы обсуждали, мы готовы. Не наносить удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон. Вторая история — это зерновое перемирие, или перемирие на море. Потому что в море может быть не только зерно, не только агропродукция, может быть энергетика, может быть металлургия и тому подобное. Заинтересованы обе стороны. Дай Бог, получится. (...) Я вижу в этом возможности", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что уже говорил об этом с Египтом, Турцией, ОАЭ и Индией. По его словам, эти страны заинтересованы в том, чтобы был "мир, спокойствие на море".

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Юлия Шрамко

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