"Українська делегація на шляху в Україну" - ОП відповів на повідомлення щодо зустрічі з США і рф

Українська делегація на шляху в Україну. Так в Офісі Президента журналістам 24 вересня прокоментували повідомлення у медіа про підготовку сьогодні тристоронньої зустрічі представників України, США та росії, пише УНН.

Українська делегація на шляху в Україну, у ZN немає джерел в делегації - повідомили в ОП.

Раніше видання ZN з посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомило, що "у Нью-Йорку сьогодні готується тристороння зустріч Україна-росія-США", і що "головним пунктом обговорення стане енергетичне перемир’я". За даними видання, Україну на зустрічі нібито "представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов і голова СЗР Рустем Умеров. США - спецпредставники Джаред Кушнер і Стів Віткофф. росію - спецпосланник путіна Кірілл Дмитрієв, який вилетів до США".

Це сталося на тлі повідомлень про те, що до США на зустріч з посланцями Трампа вирушав посланець путіна кирило дмитрієв.

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Українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським перебувала у США для участі у Генасамблеї ООН зокрема.

Чи була зустріч перемовників України і США

Зеленський у коментарі журналістам у ніч на 24 вересня у Нью-Йорку у відповідь на запитання, чи була зустріч з посланцями Трампа, вказав: "Чи була зустріч після моєї зустрічі з президентом Трампом - так. Була зустріч нашої переговорної групи і переговорної групи президента Трампа".

"Говорили про всі питання, які ми окреслили з президентом Трампом. Я радий, що була зустріч більш детально, в якісь терміни, в якусь підготовку, якісь конкретні речі. Вважаю, що це позитив. Це не просто політична зустріч без якихось кроків далі. Це було. Проговорили. Вони будуть зв'язуватися з "русскіми", вони будуть зв'язуватися з різними партнерами, проговорювати можливі формати", - сказав Зеленський.

"Пару тижнів вони беруть, щоб мати якісь перемовини з русскіми. Подивимося", - додав він.

"Чи бачив я якісь напрацювання на папері - ні, не бачив. Ми їх не проговорювали", - додав Президент.

Він зазначив, що деякі деталі сторони проговорювали ще під час приїзду Віткоффа і Кушнера до Києва: "Вони не просто так приїжджали".

Варіанти перемир'я, які обговорюються

Також Зеленський назвав варіанти перемир'я, які зараз обговорюють: енергетичне, зернове та на морі тощо.

"Енергетичне перемир'я ми обговорювали, ми готові. Не бити по енергетичних інфраструктурах обох сторін. Друга історія - це зернове перемир'я, або перемир'я на морі. Тому що на морі може бути не тільки зерно, не тільки агропродукція, може бути енергетика, може бути металургія тощо. Зацікавлені обидві сторони. Дай Бог, вийде. (...) Я бачу в цьому можливості", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що вже говорив про це з Єгиптом, Туреччиною, ОАЕ та Індією. За його словами, ці країни зацікавлені у тому, щоб був "мир, спокій на морі".

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