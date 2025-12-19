"Украина защищает Польшу от россии": Зеленский и Туск провели встречу в Варшаве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Туск заявил, что борьба Украины против агрессии рф защищает независимость Польши, а Зеленский отметил, что Кремль не победит Украину и Польшу, если они будут вместе.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском в рамках своего визита в Варшаву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и канцелярию польского премьера.
Детали
Первые заявления по итогам встречи публикует The Guardian: Туск выразил уважение Зеленскому, отметив, что борьба Украины против российской агрессии является общей борьбой для Польши и всей Европы.
Борьба Украины против россии защищает независимость Польши, которая может оказаться под угрозой, если россии будет позволено выиграть войну
В ответ Зеленский заявил: самое страшное для России - это если Украина и Польша будут вместе. Ведь Кремль не сможет победить эти две страны, добавил он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Это первая официальная встреча с момента вступления Навроцкого в должность.
Во время встречи с Зеленским Навроцкий заявил, что совместная работа Украины и Польши над чувствительными историческими вопросами лишает россию возможности использовать их для дезинформации и попыток разделить два государства.