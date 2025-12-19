"Украина защищает Польшу от россии": Зеленский и Туск провели встречу в Варшаве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Туск заявил, что борьба Украины против агрессии рф защищает независимость Польши, а Зеленский отметил, что Кремль не победит Украину и Польшу, если они будут вместе.