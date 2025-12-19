$42.340.00
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 2312 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 10649 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 11248 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 12347 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 14625 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12154 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 18223 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10753 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8338 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
"Україна захищає Польщу від росії": Зеленський та Туск провели зустріч у Варшаві

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. Туск заявив, що боротьба України проти агресії рф захищає незалежність Польщі, а Зеленський зазначив, що Кремль не переможе Україну та Польщу, якщо вони будуть разом.

"Україна захищає Польщу від росії": Зеленський та Туск провели зустріч у Варшаві
Фото: x.com/PremierRP

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском в межах свого візиту до Варшави. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian і канцелярію польського прем’єра.

Деталі

Перші заяви за підсумками зустрічі публікує The Guardian: Туск висловив повагу Зеленському, зазначивши, що боротьба України проти російської агресії є спільною боротьбою для Польщі і всієї Європи.

Боротьба України проти росії захищає незалежність Польщі, яка може опинитися під загрозою, якщо росії буде дозволено виграти війну

- заявив Туск.

У відповідь Зеленський заявив: найстрашніше для росії - це якщо Україна і Польща будуть разом. Адже кремль не зможе перемогти ці дві країни, додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша офіційна зустріч з моменту вступу Навроцького на посаду.

Під час зустрічі з Зеленським Навроцький заявив, що спільна робота України та Польщі над чутливими історичними питаннями позбавляє росію можливості використовувати їх для дезінформації та спроб розділити дві держави.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
The Guardian
Варшава
Європа
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща