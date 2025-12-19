"Україна захищає Польщу від росії": Зеленський та Туск провели зустріч у Варшаві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. Туск заявив, що боротьба України проти агресії рф захищає незалежність Польщі, а Зеленський зазначив, що Кремль не переможе Україну та Польщу, якщо вони будуть разом.