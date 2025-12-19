"Україна захищає Польщу від росії": Зеленський та Туск провели зустріч у Варшаві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. Туск заявив, що боротьба України проти агресії рф захищає незалежність Польщі, а Зеленський зазначив, що Кремль не переможе Україну та Польщу, якщо вони будуть разом.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском в межах свого візиту до Варшави. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian і канцелярію польського прем’єра.
Деталі
Перші заяви за підсумками зустрічі публікує The Guardian: Туск висловив повагу Зеленському, зазначивши, що боротьба України проти російської агресії є спільною боротьбою для Польщі і всієї Європи.
Боротьба України проти росії захищає незалежність Польщі, яка може опинитися під загрозою, якщо росії буде дозволено виграти війну
У відповідь Зеленський заявив: найстрашніше для росії - це якщо Україна і Польща будуть разом. Адже кремль не зможе перемогти ці дві країни, додав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша офіційна зустріч з моменту вступу Навроцького на посаду.
Під час зустрічі з Зеленським Навроцький заявив, що спільна робота України та Польщі над чутливими історичними питаннями позбавляє росію можливості використовувати їх для дезінформації та спроб розділити дві держави.