Украина встречает 25 января с умеренным теплом и облачным небом: где сегодня будет теплее всего?
Киев • УНН
В Украине сохраняется облачная погода с высокими для января температурами от +1°C до +11°C. Теплее всего будет в Крыму, без существенных осадков по всей территории.
Сегодня погода по всей Украине будет отличаться относительной стабильностью. Облачность заполонит большую часть страны, однако существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Согласно информации, температурные показатели остаются на комфортном уровне, указывая на аномальное для января потепление.
В столице температура будет достигать +3...+5°C, что создает приятные условия для горожан, несмотря на серое небо. Во Львове немного теплее - +5...+7°C, сохраняется похожая картина облачности. На юге и в центральных регионах, таких как Одесса или Днепр ожидается до +8°C.
Восточные области, включая Харьков, Луганск и Донецк, демонстрируют более низкие температуры - от +1°C до +6°C. В то же время Крым радует жителей Симферополя максимальными +9...+11°C, что является самым теплым показателем дня.
День пройдет без существенных осадков. Средняя дневная температура по стране колеблется в пределах +3...+5°C, что значительно выше климатической нормы для этого времени года.
Погода в Украине: где ожидать гололед и какую температуру прогнозируют синоптики16.01.25, 07:43 • 28314 просмотров