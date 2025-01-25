Україна зустрічає 25 січня з помірним теплом і хмарним небом: де сьогодні буде найтепліше?

Сьогодні погода по всій Україні вирізнятиметься відносною стабільністю. Хмарність заполонить більшу частину країни, однак суттєвих опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Згідно з інформацією, температурні показники залишаються на комфортному рівні, вказуючи на аномальне для січня потепління.

У столиці температура сягатиме +3…+5°C, що створює приємні умови для містян, незважаючи на сіре небо. У Львові трохи тепліше – +5…+7°C, зберігається схожа картина хмарності. На півдні та в центральних регіонах, таких як Одеса чи Дніпро очікується до +8°C.

Східні області, включно з Харковом, Луганськом і Донецьком, демонструють нижчі температури – від +1°C до +6°C. Водночас Крим радує мешканців Сімферополя максимальними +9…+11°C, що є найтеплішим показником дня.

День пройде без істотних опадів. Середня денна температура по країні коливається в межах +3…+5°C, що значно вище кліматичної норми для цієї пори року.

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