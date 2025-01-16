Погода в Україні: де очікувати ожеледицю та яку температуру прогнозують синоптики
Київ • УНН
В Україні 16 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах західних, північних та Вінницької областей ожеледиця, температура від -2° до +3°.
У четвер, 16 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.
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Зазначається, що в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.
Лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу); у південній частині вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.
На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах Київської області подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний , 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.