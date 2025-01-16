Погода в Украине: где ожидать гололед и какую температуру прогнозируют синоптики

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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 111804 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

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ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 120194 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 154146 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 225907 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 156843 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 184300 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: где ожидать гололед и какую температуру прогнозируют синоптики

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В Украине 16 января ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах западных, северных и Винницкой областей гололедица, температура от -2° до +3°.

В четверг, 16 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью на западе и юго-востоке страны небольшой снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.

Только на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 5-10° мороза); в южной части ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

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На Киевщине и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах Киевской области местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
ukrainaУкраина
kievКиев

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