Погода в Украине: где ожидать гололед и какую температуру прогнозируют синоптики

В четверг, 16 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью на западе и юго-востоке страны небольшой снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.

Только на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 5-10° мороза); в южной части ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

На Киевщине и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах Киевской области местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.