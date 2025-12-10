$42.180.11
Эксклюзив
13:11 • 74 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 714 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 5698 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 8564 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 16375 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 15274 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26540 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41262 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40687 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31696 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Украина вернула 1902 ребенка из российского плена - Лубинец

Киев • УНН

 • 430 просмотра

По состоянию на 10 декабря 2023 года Украина вернула 1902 ребенка с территории россии и временно оккупированных территорий. россияне открывали уголовные производства против некоторых детей и не предоставляют доступа к данным о депортированных.

Украина вернула 1902 ребенка из российского плена - Лубинец

По состоянию на 10 декабря в Украину из российского плена вернулись 1902 ребенка. Об этом во время публичного мероприятия "Уроки Украины для мира: новые вызовы в сфере защиты прав человека" заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Подробности

Речь идет о 1902 детях, которые были возвращены с территории россии, а также с временно оккупированных территорий Украины. Эти дети были либо депортированы, либо принудительно перемещены.

Лубинец отметил: в отношении некоторых из этих украинских детей россияне даже открыли уголовные производства по надуманным предлогам.

Он добавил, что на данный момент нет официального механизма по подтверждению количества украинских детей, которые были депортированы или принудительно вывезены на территорию рф.

Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир08.12.2025, 15:00 • 70193 просмотра

Международные организации не получают доступ к соответствующим данным, а россия не предоставляет никаких цифр и возможности верифицировать эти цифры.

Кроме того, россияне не дают возможности отслеживать так называемые "лагеря" для украинских детей.

россияне вывозят украинских детей на "перевоспитание" в КНДР - правозащитник04.12.2025, 08:56 • 5408 просмотров

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия привезла группу школьников из Шахтерска в сахалинскую область рф под видом "университетской смены".

Также УНН сообщал, что оккупанты объявили новую "программу", по которой более 400 детей из ВОТ Запорожской области отправят в ярославскую область рф.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧПНаши за границей
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Запорожская область
Верховная Рада
Украина