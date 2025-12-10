Украина вернула 1902 ребенка из российского плена - Лубинец
Киев • УНН
По состоянию на 10 декабря 2023 года Украина вернула 1902 ребенка с территории россии и временно оккупированных территорий. россияне открывали уголовные производства против некоторых детей и не предоставляют доступа к данным о депортированных.
По состоянию на 10 декабря в Украину из российского плена вернулись 1902 ребенка. Об этом во время публичного мероприятия "Уроки Украины для мира: новые вызовы в сфере защиты прав человека" заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Подробности
Речь идет о 1902 детях, которые были возвращены с территории россии, а также с временно оккупированных территорий Украины. Эти дети были либо депортированы, либо принудительно перемещены.
Лубинец отметил: в отношении некоторых из этих украинских детей россияне даже открыли уголовные производства по надуманным предлогам.
Он добавил, что на данный момент нет официального механизма по подтверждению количества украинских детей, которые были депортированы или принудительно вывезены на территорию рф.
Международные организации не получают доступ к соответствующим данным, а россия не предоставляет никаких цифр и возможности верифицировать эти цифры.
Кроме того, россияне не дают возможности отслеживать так называемые "лагеря" для украинских детей.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россия привезла группу школьников из Шахтерска в сахалинскую область рф под видом "университетской смены".
Также УНН сообщал, что оккупанты объявили новую "программу", по которой более 400 детей из ВОТ Запорожской области отправят в ярославскую область рф.