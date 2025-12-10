$42.180.11
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Україна повернула 1902 дитини з російської неволі - Лубінець

Київ • УНН

Станом на 10 грудня 2023 року Україна повернула 1902 дитини з території росії та тимчасово окупованих територій. росіяни відкривали кримінальні провадження проти деяких дітей та не надають доступу до даних про депортованих.

Україна повернула 1902 дитини з російської неволі - Лубінець

Станом на 10 грудня в Україну з російської неволі повернулись 1902 дитини. Про це під час публічного заходу "Уроки України для світу: нові виклики у сфері захисту прав людини" заявив Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Йдеться про 1902 дитини, які були повернуті з території росії, а також з тимчасово окупованих територій України. Ці діти були або депортовані, або примусово переміщені.

Лубінець зазначив: стосовно деяких з цих українських дітей росіяни навіть відкрили кримінальні провадження за надуманими приводами.

Він додав, що станом на зараз немає офіційного механізму щодо підтвердження кількості українських дітей, яких було депортовано або примусово вивезено на територію рф.

Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ08.12.25, 15:00 • 70159 переглядiв

Міжнародні організації не отримують доступ до відповідних даних, а росія не надає жодних цифр і можливості верифікувати ці цифри.

Крім того, росіяни не дають можливості відстежувати так звані "табори" для українських дітей.

росіяни вивозять українських дітей на "перевиховання" до КНДР - правозахисник 04.12.25, 08:56 • 5408 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія привезла групу школярів із Шахтарська до сахалінської області рф під виглядом "університетської зміни".

Також УНН повідомляв, що окупанти оголосили нову "програму", за якою понад 400 дітей із ТОТ Запорізької області відправлять до ярославської області рф.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НПНаші за кордоном
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Запорізька область
Верховна Рада України
Україна