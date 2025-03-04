Украина стремится к конструктивному сотрудничеству с США - Зеленский
Киев • УНН
Президент выразил сожаление по поводу срыва переговоров в Белом доме, но подчеркнул важность конструктивного сотрудничества. ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны, который включает дополнительную ПВО для Украины.
Украина стремится к конструктивному сотрудничеству и партнерским отношениям с США. О том, что произошло в Белом доме вместо переговоров, можно только сожалеть. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Украина всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая оказывалась и оказывается, и которая работает на сохранение на сегодняшний день довольно хрупких основ безопасности в Европе. Это же не просто о нашей стране. Это о всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерским отношениям. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть
Однако Президент подчеркнул, что нужно находить силу идти дальше, уважать друг друга, как Украина всегда уважает Америку, Европу, всех партнеров, и вместе делать все, чтобы приблизить мир.
"Сегодня говорил уже с Президентом Финляндии, с Премьер-министром Великобритании, с Премьер-министром Греции, с Премьер-министром Хорватии, с Генсеком НАТО, с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцем – именно эта партия победила на недавних выборах в Бундестаг. Четкая поддержка Украины. Спасибо", - рассказал Зеленский.
Президент прокомментировал очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы.
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.25, 10:59 • 112118 просмотров
Для нас это прежде всего дополнительная ПВО – дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны. Продолжим консультации, и будут новые совместные шаги. Украина заслуживает на мир. Украинцы заслуживают на уважение
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".
Также Зеленский заявил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.