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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина стремится к конструктивному сотрудничеству с США - Зеленский

Киев • УНН

 • 18263 просмотра

Президент выразил сожаление по поводу срыва переговоров в Белом доме, но подчеркнул важность конструктивного сотрудничества. ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны, который включает дополнительную ПВО для Украины.

Украина стремится к конструктивному сотрудничеству с США - Зеленский

Украина стремится к конструктивному сотрудничеству и партнерским отношениям с США. О том, что произошло в Белом доме вместо переговоров, можно только сожалеть. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Украина всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая оказывалась и оказывается, и которая работает на сохранение на сегодняшний день довольно хрупких основ безопасности в Европе. Это же не просто о нашей стране. Это о всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерским отношениям. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть 

- сказал Зеленский.

Однако Президент подчеркнул, что нужно находить силу идти дальше, уважать друг друга, как Украина всегда уважает Америку, Европу, всех партнеров, и вместе делать все, чтобы приблизить мир.

"Сегодня говорил уже с Президентом Финляндии, с Премьер-министром Великобритании, с Премьер-министром Греции, с Премьер-министром Хорватии, с Генсеком НАТО, с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцем – именно эта партия победила на недавних выборах в Бундестаг. Четкая поддержка Украины. Спасибо", - рассказал Зеленский.

Президент прокомментировал очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.25, 10:59 • 112118 просмотров

Для нас это прежде всего дополнительная ПВО – дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны. Продолжим консультации, и будут новые совместные шаги. Украина заслуживает на мир. Украинцы заслуживают на уважение 

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".

Также Зеленский заявил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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