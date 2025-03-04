Украина стремится к конструктивному сотрудничеству с США - Зеленский

Украина стремится к конструктивному сотрудничеству и партнерским отношениям с США. О том, что произошло в Белом доме вместо переговоров, можно только сожалеть. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Украина всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая оказывалась и оказывается, и которая работает на сохранение на сегодняшний день довольно хрупких основ безопасности в Европе. Это же не просто о нашей стране. Это о всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерским отношениям. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть