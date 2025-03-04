Україна прагне конструктивної співпраці із США - Зеленський

Україна прагне конструктивної співпраці та партнерських відносин з США. Про те, що відбулось у Білому домі замість перемовин, можна тільки шкодувати. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну. Це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати - сказав Зеленський.

Проте Президент наголосив, що треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як Україна завжди поважає Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир.

"Сьогодні говорив вже з Президентом Фінляндії, з Прем’єр-міністром Британії, з Прем’єр-міністром Греції, з Прем’єр-міністром Хорватії, з Генсеком НАТО, з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом – саме ця партія перемогла на нещодавніх виборах в Бундестаг. Чітка підтримка України. Дякую", - розповів Зеленський.

Президент прокоментував дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи.

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Для нас це передусім додаткова ППО – додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста й села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни. Продовжимо консультації, і будуть нові спільні кроки. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".

Також Зеленський заявив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі.