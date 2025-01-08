Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с Майей Санду по энергетическим вызовам в Молдове. Украина готова оказать помощь углем для преодоления энергетического кризиса и противодействия российскому давлению.
Президент Владимир Зеленский провел разговор со своей молдавской коллегой Майей Санду. Он заявил, что Украина готова помочь Молдове, в частности, углем. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.
"Сегодня я провел несколько международных разговоров. Молдова - Майя Санду. Конечно, самое главное - это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение. Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, - это попытка россии сманипулировать энергоресурсами против власти в Молдове. Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз.
Также Зеленский говорил сегодня с Эмиром Катара.
"Поблагодарил за поддержку наших гуманитарных усилий, за участие в реализации пунктов Формулы мира - в частности это касается возвращения украинских детей, украденных Россией, - и обмены пленных. Должны освободить всех наших людей. Конечно, говорили и о существующей глобальной ситуации - обменялись взглядами на возможные изменения. И только что я говорил с Наследным принцем Саудовской Аравии", - сказал Зеленский.
Дополнение
После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без поставок, а Молдова перешла на альтернативные источники энергии. Правый берег получает 52% электроэнергии из Румынии, 45% из местных источников.
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