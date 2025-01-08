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Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский

Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3904 просмотра

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Президент Украины провел разговор с Майей Санду по энергетическим вызовам в Молдове. Украина готова оказать помощь углем для преодоления энергетического кризиса и противодействия российскому давлению.

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своей молдавской коллегой Майей Санду. Он заявил, что Украина готова помочь Молдове, в частности, углем. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Сегодня я провел несколько международных разговоров. Молдова - Майя Санду. Конечно, самое главное - это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение. Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, - это попытка россии сманипулировать энергоресурсами против власти в Молдове. Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз.

Также Зеленский говорил сегодня с Эмиром Катара.

"Поблагодарил за поддержку наших гуманитарных усилий, за участие в реализации пунктов Формулы мира - в частности это касается возвращения украинских детей, украденных Россией, - и обмены пленных. Должны освободить всех наших людей. Конечно, говорили и о существующей глобальной ситуации - обменялись взглядами на возможные изменения. И только что я говорил с Наследным принцем Саудовской Аравии", - сказал Зеленский.

Дополнение

После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без поставок, а Молдова перешла на альтернативные источники энергии. Правый берег получает 52% электроэнергии из Румынии, 45% из местных источников.

Украина поможет Молдове с электроэнергией: детали нового соглашения с Energocom1 янв. 2025, 22:16 • 52133 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
maiya-sanduМайя Санду
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
katarКатар
ruminiyaРумыния
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
moldovaМолдова