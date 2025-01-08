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Україна готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям - Зеленський

Україна готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям - Зеленський

Київ • УНН

 • 40514 перегляди

Президент України провів розмову з Маєю Санду щодо енергетичних викликів у Молдові. Україна готова надати допомогу вугіллям для подолання енергетичної кризи та протидії російському тиску.

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своєю молдовською колегою Маєю Санду. Він заявив, що Україна готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

"Сьогодні я провів кілька міжнародних розмов. Молдова – Мая Санду. Звичайно, що найголовніше – це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові. Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз.

Також Зеленський говорив сьогодні з Еміром Катару.

"Подякував за підтримку наших гуманітарних зусиль, за участь у реалізації пунктів Формули миру – зокрема це стосується повернення українських дітей, украдених Росією, – і обміни полонених. Маємо звільнити всіх наших людей. Звичайно, говорили й про наявну глобальну ситуацію – обмінялися поглядами на можливі зміни. І щойно я говорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії", - сказав Зеленський.

Доповнення

Після припинення транзиту російського газу через Україну Придністров'я залишилося без поставок, а Молдова перейшла на альтернативні джерела енергії. Правий берег отримує 52% електроенергії з Румунії, 45% з місцевих джерел.

Україна допоможе Молдові з електроенергією: деталі нової угоди з Energocom02.01.25, 00:16 • 52573 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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