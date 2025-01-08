Повернення українських дітей та підтримка Сирії: про що Зеленський говорив з еміром Катару
Київ • УНН
Президент України провів розмову з еміром Катару щодо повернення депортованих дітей та гуманітарної допомоги. Катар сприяв поверненню 53 дітей та надав їм медичну допомогу, обговорили також підтримку Сирії.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Йшлося про повернення українських дітей та підтримку Сирії, передає УНН.
Подякував за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм необхідної медичної та психологічної допомоги. Домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених росією
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За словами Президента, також обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії.
"Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - резюмував Зеленський.
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