Возвращение украинских детей и поддержка Сирии: о чем Зеленский говорил с эмиром Катара
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с эмиром Катара по возвращению депортированных детей и гуманитарной помощи. Катар способствовал возвращению 53 детей и предоставил им медицинскую помощь, обсудили также поддержку Сирии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Речь шла о возвращении украинских детей и поддержке Сирии, передает УНН.
Поблагодарил за участие Катара в Саммите мира и высоко оценил его роль в возвращении 53 украинских детей, которых принудительно вывезла Россия, а также в предоставлении им необходимой медицинской и психологической помощи. Договорились дальше работать над возвращением других украинских детей, принудительно перемещенных Россией
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По словам Президента, также обсудили сотрудничество по поддержке Сирии.
«Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и уже отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки. Я пригласил Катар поддержать гуманитарную инициативу Food from Ukraine для оказания дальнейшей помощи Сирии», - резюмировал Зеленский.
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