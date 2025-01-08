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Возвращение украинских детей и поддержка Сирии: о чем Зеленский говорил с эмиром Катара

Возвращение украинских детей и поддержка Сирии: о чем Зеленский говорил с эмиром Катара

Киев  •  УНН

 • 1821 просмотра

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Президент Украины провел разговор с эмиром Катара по возвращению депортированных детей и гуманитарной помощи. Катар способствовал возвращению 53 детей и предоставил им медицинскую помощь, обсудили также поддержку Сирии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Речь шла о возвращении украинских детей и поддержке Сирии, передает УНН.

Поблагодарил за участие Катара в Саммите мира и высоко оценил его роль в возвращении 53 украинских детей, которых принудительно вывезла Россия, а также в предоставлении им необходимой медицинской и психологической помощи. Договорились дальше работать над возвращением других украинских детей, принудительно перемещенных Россией 

- сообщил Зеленский.

Возвращение детей, которых незаконно депортировали: почти 450 маленьких украинцев снова на родной земле - Bring Kids Back UA6 янв. 2025, 10:01 • 26770 просмотров

По словам Президента, также обсудили сотрудничество по поддержке Сирии.

«Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности и уже отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки. Я пригласил Катар поддержать гуманитарную инициативу Food from Ukraine для оказания дальнейшей помощи Сирии», - резюмировал Зеленский.

Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии8 янв. 2025, 04:33 • 81742 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
siriyaСирия
katarКатар
germaniyaГермания
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