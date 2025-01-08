Возвращение украинских детей и поддержка Сирии: о чем Зеленский говорил с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Речь шла о возвращении украинских детей и поддержке Сирии, передает УНН.

Поблагодарил за участие Катара в Саммите мира и высоко оценил его роль в возвращении 53 украинских детей, которых принудительно вывезла Россия, а также в предоставлении им необходимой медицинской и психологической помощи. Договорились дальше работать над возвращением других украинских детей, принудительно перемещенных Россией