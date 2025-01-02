Україна допоможе Молдові з електроенергією: деталі нової угоди з Energocom

2 січня Україна забезпечить Молдову електроенергією, аби покрити дефіцит. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.

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Державна компанія Energocom Молдови заявила, що закупила необхідну електроенергію для покриття дефіциту на 2 січня в України.

У компанії зазначили, що через обмеження на кордоні Молдови та Румунії, де пропускна спроможність становить 315 МВт із потрібних 650-800 МВт, частину потужностей резервують на щоденних аукціонах із використанням ресурсів, які залишаються незадіяними на інших румунських кордонах.

Завдяки цій стратегії Energocom вдалося зарезервувати необхідний обсяг потужностей. Додатково компанія уклала угоду з українським "Енергоатомом" на постачання енергії у нічний час, коли Україна може експортувати надлишок електроенергії.

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