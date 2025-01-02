Украина поможет Молдове с электроэнергией: детали нового соглашения с Energocom
Киев • УНН
Государственная компания Energocom закупила у Украины электроэнергию для покрытия дефицита на 2 января. Дополнительно заключено соглашение с «Энергоатомом» на поставку энергии в ночное время.
2 января Украина обеспечит Молдову электроэнергией, чтобы покрыть дефицит. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.
Детали
Государственная компания Energocom Молдовы заявила, что закупила необходимую электроэнергию для покрытия дефицита на 2 января у Украины.
В компании отметили, что из-за ограничений на границе Молдовы и Румынии, где пропускная способность составляет 315 МВт из нужных 650-800 МВт, часть мощностей резервируют на ежедневных аукционах с использованием ресурсов, которые остаются незадействованными на других румынских границах.
Благодаря этой стратегии Energocom удалось зарезервировать необходимый объем мощностей. Дополнительно компания заключила соглашение с украинским «Энергоатомом» на поставку энергии в ночное время, когда Украина может экспортировать избыток электроэнергии.
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