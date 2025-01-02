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Украина поможет Молдове с электроэнергией: детали нового соглашения с Energocom

Украина поможет Молдове с электроэнергией: детали нового соглашения с Energocom

Киев  •  УНН

 • 1939 просмотра

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Государственная компания Energocom закупила у Украины электроэнергию для покрытия дефицита на 2 января. Дополнительно заключено соглашение с «Энергоатомом» на поставку энергии в ночное время.

2 января Украина обеспечит Молдову электроэнергией, чтобы покрыть дефицит. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.

Детали

Государственная компания Energocom Молдовы заявила, что закупила необходимую электроэнергию для покрытия дефицита на 2 января у Украины.

В компании отметили, что из-за ограничений на границе Молдовы и Румынии, где пропускная способность составляет 315 МВт из нужных 650-800 МВт, часть мощностей резервируют на ежедневных аукционах с использованием ресурсов, которые остаются незадействованными на других румынских границах. 

Благодаря этой стратегии Energocom удалось зарезервировать необходимый объем мощностей. Дополнительно компания заключила соглашение с украинским «Энергоатомом» на поставку энергии в ночное время, когда Украина может экспортировать избыток электроэнергии. 

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа1 янв. 2025, 14:05 • 111504 просмотра

Напомним,

Украина 1 января 2025 года в 7:00 официально прекратила транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему.

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы1 янв. 2025, 05:23 • 142558 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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