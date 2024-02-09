Украина договаривается с ЕС о продлении экономического и транспортного безвиза - премьер

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  180028 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  170038 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  166487 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  193127 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  195265 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  205305 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  246996 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  262496 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235313 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Украина договаривается с ЕС о продлении экономического и транспортного безвиза - премьер

Украина работает над продлением экономического и транспортного безвизового режима с ЕС до июня 2025 года.

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Украина договаривается с ЕС о продлении экономического и транспортного безвиза - премьер

Во время визита в США Шольц встретился со своим "двойником"

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился со своим "двойником", сенатором-демократом Крисом Кунсом, во время визита в США. Политики сделали совместное фото и пошутили о собственном сходстве.

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Во время визита в США Шольц встретился со своим "двойником"

Случай смерти мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен рассказал о ходе дела

Расследование после информации о смерти мобилизованного мужчины из Одесской области, больного эпилепсией, который умер в первый день, находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Случай смерти мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен рассказал о ходе дела

На Киевщине произошел пожар в садике: что известно

В частном детском саду в Киевской области произошел пожар, 21 ребенок был эвакуирован воспитателями, пока пожарные тушили пламя.

Общество •   •  17990 просмотра
На Киевщине произошел пожар в садике: что известно

Эпидемия гриппа и ОРВИ: в Одесской ОВА рассказали, при каких условиях школы региона перейдут на дистанционное обучение

Если заболеет 20% учеников в школе, то директор принимает решение о введении карантинных ограничений в учебном заведении.

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Эпидемия гриппа и ОРВИ: в Одесской ОВА рассказали, при каких условиях школы региона перейдут на дистанционное обучение

Международная полиция с помощью цифровых механизмов установила местоположение 8 украинских детей, незаконно депортированных россией

Международной полиции удалось разыскать восемь украинских детей, которые были незаконно депортированы россией, используя такие цифровые источники, как распознавание лиц и геолокация.

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Международная полиция с помощью цифровых механизмов установила местоположение 8 украинских детей, незаконно депортированных россией

Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун

Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Александра Порхуна.

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Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун

Украина создает промышленно-оборонный комитет, в него хотят привлечь производителей оружия - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил о создании возглавляемого им промышленно-оборонного комитета с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса Украины путем системной поддержки производителей вооружений и оборонного сотрудничества с другими странами.

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Украина создает промышленно-оборонный комитет, в него хотят привлечь производителей оружия - Шмыгаль

Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"

Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.

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Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"

Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр

Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.

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Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр