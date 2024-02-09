Украина договаривается с ЕС о продлении экономического и транспортного безвиза - премьер

Украина договаривается о продлении экономического и транспортного безвиза с Европейским Союзом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Договариваемся о продлении экономического безвиза с ЕС. Это так же о возможности наших предпринимателей экспортировать свои товары в Европу без пошлин - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что сейчас экспорт Украины в ЕС составляет почти две трети от общего объема.

Первый промежуточный шаг здесь уже есть, Европейская комиссия рекомендует продлить экономический безвиз до июня 2025 года. На этой неделе, мы поднимали соответствующий вопрос с высоким представителем ЕС Боррелем во время его визита в Киев. Стратегическая задача - это закрепить полностью свободный режим торговли Украины и ЕС в соглашении об ассоциации, работаем над этим - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что Украина, также договариваемся с ЕС о продлении транспортного безвиза. Он подчеркнул, что украинские компании должны иметь право и в дальнейшем выполнять перевозки без дополнительных разрешений.

Дополнение

7 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили дальнейшие совместные шаги в сфере европейской интеграции. Одним из главных направлений этого года в торговых отношениях с ЕС является работа с целью закрепить полностью свободный режим торговли в Соглашении об ассоциации.

Украина рассчитывает, что предложение Еврокомиссии продлить "экономический безвиз" с ЕС до июня 2025 года может позволить убрать запреты на импорт агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии.

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