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Україна та ЄС обговорили подальші кроки на шляху євроінтеграції, закріплення вільного режиму торгівлі - Шмигаль

Україна та ЄС обговорили подальші кроки на шляху євроінтеграції, закріплення вільного режиму торгівлі - Шмигаль

Київ • УНН

 • 27191 перегляди

Прем'єр-міністр України та глава зовнішньополітичного відомства ЄС обговорили подальші кроки європейської інтеграції, режим вільної торгівлі з ЄС та створення механізму конфіскації заморожених російських активів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорили подальші спільні кроки у сфері європейської інтеграції. Одним з головних напрямків цього року в торговельних відносинах з ЄС є робота з метою закріпити повністю вільний режим торгівлі в Угоді про асоціацію. Про це повідомив Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Обговорили наші подальші спільні кроки у сфері європейської інтеграції. Вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Вважаємо важливим закріпити повністю вільний режим торгівлі в Угоді про асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року в торговельних відносинах з ЄС

- повідомив Шмигаль.

Також він повідомив, що вони порушили питання посилення санкцій проти агресора, а також конфіскацію російських активів.

"На часі - створення юридичного механізму, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи та спрямувати їх на потреби України. Вдячний Жозепу Боррелю за сильні слова підтримки, що Україні треба допомагати всім, що їй необхідно до перемоги", - зазначив Шмигаль.

У Стефанішиної повідомили, на якому етапі Україна щодо скринінгу законодавства Євросоюзом 05.02.24, 14:17 • 253521 перегляд

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, сторони обговорили конфіскацію російських активів, санкції, євроінтеграцію та військову підтримку - Україна до кінця року отримає 1 млн боєприпасів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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