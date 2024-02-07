"Україна до кінця року отримає мільйон боєприпасів": Шмигаль обговорив з Боррелем військову підтримку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, сторони обговорили конфіскацію російських активів, санкції, євроінтеграцію та військову підтримку - Україна до кінця року отримає 1 млн боєприпасів, повідомив очільник уряду у середу, пише УНН.

Допомагати Україні всім, що необхідно для перемоги. Потужні слова підтримки від Жозепа Борреля. Україна до кінця року отримає 1 млн боєприпасів. Обговорили військову підтримку, посилення санкцій, конфіскацію російських активів та європейську інтеграцію. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку - написав Шмигаль у X.

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