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"Україна до кінця року отримає мільйон боєприпасів": Шмигаль обговорив з Боррелем військову підтримку

"Україна до кінця року отримає мільйон боєприпасів": Шмигаль обговорив з Боррелем військову підтримку

Київ • УНН

 • 26124 перегляди

Прем'єр-міністр України та глава дипломатії ЄС обговорили надання Україні військової підтримки, включаючи 1 мільйон боєприпасів до кінця року, а також посилення санкцій проти росії та конфіскацію російських активів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, сторони обговорили конфіскацію російських активів, санкції, євроінтеграцію та військову підтримку - Україна до кінця року отримає 1 млн боєприпасів, повідомив очільник уряду у середу, пише УНН.

Допомагати Україні всім, що необхідно для перемоги. Потужні слова підтримки від Жозепа Борреля. Україна до кінця року отримає 1 млн боєприпасів. Обговорили військову підтримку, посилення санкцій, конфіскацію російських активів та європейську інтеграцію. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку

- написав Шмигаль у X. 

Обговорили військову допомогу та санкції проти рф: Стефанчук провів зустріч з Боррелем 07.02.24, 13:50 • 22701 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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